Isee 2017: agevolazioni e sconti per cui si può fare domanda. Lista. Calcolo, fasce di reddito,istruzioni,compilazione modelli,DSU

L’Isee, Indicatore della Situazione economica equivalente delle famiglie italiane, cambia e cambiano anche la fasce di reddito da considerare per l’erogazione delle agevolazioni fiscali richieste. Il modello Isee deve essere presentato, infatti, da famiglie meno abbienti che chiedono benefici come sconti o esenzioni sanitarie, di pagamento per rette scolastiche, bonus bebè, social card, assegni familiari.

L’Isee si calcola sulla base dei redditi annui derivanti da lavoro dipendente, autonomo, prestazioni occasionali, da lavori a progetto e il calcolo comprende anche beni mobili, conti correnti e azioni, e gli affitti e alla somma complessiva di redditi e patrimonio deve essere poi applicato un coefficiente familiare che consideri la composizione del nucleo familiare. Una volta inviati i dati necessari all’Inps, l’Istituto stesso si occuperà della loro valutazione e della concessione, o meno, dei benefici richiesti.

Per quanto riguarda le fasce di reddito, laPrima Fascia Isee si considera come base di partenza un nucleo di 3 persone con ISE pari a 21.691,19 euro; la Seconda Fascia considera come base di riferimento un nucleo di 3 persone con ISE pari a 43.382,38 euro e sono previste maggiorazioni per ulteriori componenti, presenza figli minorenni o nuclei con un solo genitore o che entrambi i genitori svolgano attività d’impresa. In particolare, è prevista una maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente, per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con lode; una maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore e per nuclei familiari con figli minori, per quelli in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva; e una maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, o con invalidità superiore al 66%.

Il modello Isee deve essere presentato all’Inps o tramite Caf o direttamente dal dichiarante, attraverso i servizi online dell’Istituto per il cittadino. In questo caso, la compilazione del modello, che sarà acquisito immediatamente dall’Inps, e la sua presentazione saranno immediate, mentre nel caso di presentazione del modello tramite Caf la procedura dura, in media, 10 giorni lavorativi.

Diversi i modelli Isee disponibili quest’anno: si va dall’Isee ordinario, utile per la generalità dei casi; all’Isee Minorenni per alcuni nuclei monoparentali; all’Isee Università per la richiesta di prestazioni di diritto allo studio; all’Isee sociosanitario per prestazioni di natura sociale e sanitaria; all’ Isee integrativo da compilare in caso di situazioni eccezionali o per integrazioni; all’Isee corrente, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. Nella Dsu necessaria per il calcolo Isee devono essere riportati la situazione personale e familiare, i dati relativi ad ogni componente del nucleo, come patrimonio immobiliare; patrimonio mobiliare (conti correnti, carte di credito, depositi, titoli…); redditi (per la maggior parte reperiti direttamente dall’anagrafe tributaria); possesso di veicoli.

Diverse le novità previste per il modello Isee 2017: la prima interessa l’indicazione della giacenza media delle carte di credito che deve esser fornita dalla banca emittente per la relativa indicazione nell’Isee e le carte di credito prepagate con Iban sono state assimilate ad un normale conto corrente e devono essere indicate tra i rapporti finanziari da riportare nel Quadro FC2. Per il calcolo dell’Isee bisogna fare riferimento al saldo al 31 dicembre; la seconda riguarda il modello Isee Università.

E’ stato, infatti, introdotto dello studente universitario con unico genitore separato, situazione che deve essere indicata nella nel Quadro C, modulo MB.2. Se, inoltre, lo studente è coniugato dovrà essere considerata anche la capacità reddituale del coniuge. Altra novità riguarda i rimborsi spese, che da quest'anno devono essere indicati specificatamente. In particolare, devono essere indicati i contributi percepiti e relativi ai collaboratori domestici. Ultima novità, l’obbligo di riportare i trasferimenti, anche tra familiari, che concorrono a incrementi del patrimonio mobiliare.

ISEE 2017: calcolo e compilazione passo passo. Il modello ISEE è un ottimo strumento per ottenere benefici ed esonerei nei pagamenti per alcuni servizi pubblici come la mensa scolastica, il ticket, autotrasporti, università... ecco come compilarlo e quali documenti presentare per le detrazioni