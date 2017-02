San Valentino frasi, messaggi, dediche, poesie per Facebook, biglietti, cartoline, sms, Whatspp originali, simpatiche, d'amore

AGGIORNAMENTO: Ti amo, ti stramo, ti voglio un bene dell'anima grande come tutto il mondo...ma si può fare molto di più. E una frase per San Valentino per fare i migliori auguri è assolutamente fondamentale. può mancare il dono, il pensiero, ma un messaggio deve esserci d'amore, originale, simpatico, divertente, spiritose, ma deve essere scritto o detto.

Che si decida di augurare un Buon Valentino al proprio uomo e alla propria donna tramite sms, email, o cartoline, disegni e semplici biglietti, le parole più adatte sono certamente quelle dettate dal cuore, siano che siano delle più classiche romantiche, sia che siano più originali e divertenti. L’importante è scegliere le frasi giuste per sentire importante la persona che ci sta accanto. E sono diverse le scelte tra cui optare. Di seguito proponiamo alcune idee per augurare buon San Valentino.

‘In un giorno, dove tutto sembra scontato, se vuoi veramente capire quello che provo per te, ti basterà guardarmi negli occhi e appoggiare una mano sul mio petto. E' vero amore’, ‘Amore mio, eccoci qua a festeggiare un altro anno d'amore insieme, un altro anno d'amore intenso, pieno di emozioni indescrivibili. Grazie a te continuo a scoprire giorno per giorno il significato della parola amore. Grazie a te ho ricominciato a vivere perché tu sei la mia ragione di vita. Ti amo davvero tanto vita mia’, ‘Sei la mia vita oggi domani e per sempre, mi rendi felice, il tuo amore è profondo come il mare, bello e caldo come il sole. Buon san Valentino amore mio’.

‘Oggi è un giorno speciale: è il giorno dell'amore, anche se non serve una festa per ricordarci che persone speciali siamo. L'amore è in ogni singola cosa, in ogni piccolo gesto. A me non servono regali, perché il mio regalo più grande sei tu. Ti amo’, ‘Tu sei la mia forza, tu sei il mio sorriso, tu sei il mio respiro, tu sei il battito del mio cuore, tu sei il mio tutto. Ti amo da impazzire e non finirò mai di dirtelo come non finirò mai di dimostrarti quello che tu rappresenti per me’.

‘Se ti sogno di notte è perchè sei il mio sogno, se ti immagino è perchè sei nella mia mente, ma se Ti amo vuol dire che sei la mia vita, sei la mia anima’, ‘Mi sono innamorata di te appena ti ho visto, e mi innamorerò ogni giorno di più. Ti amo. Buon San Valentino’,

E’ inoltre possibile consultare siti specifici come cartoline.it, www.sms-pronti.com/san-valentino o la nostra sezione dedicata a San Valentino con centinaia di frasi di tutti i generi che si possono inviare direttamente su facebook, Whatsapp, email, sms, mms oppure facilmente copiare e scrivere su un bigliettino