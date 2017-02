Auguri San Valentino frasi, messaggi originali, d'amore, più belli, divertenti. Idee regalo per moglie, fidanzata,fidanzato,marito

AGGIORNAMENTO: Tanti auguri di San Valentino o meglio una frase per San Valentino d'amore, divertente, simpatica, originale ma che sia come detto fatta con amore e belle sia famosa che tutta inventata. E poi un regalo o un regalino...e dove andare e cosa fare con lei o lui, marito, moglie, ragazzo, ragazza, fidanzata, fidanzato.....tutto in questo articolo

Mancano molto poco a martedì 14 febbraio 2017, giorno in cui si celebra il San Valentino degli innamorati, e sono tante le coppie che si stanno organizzando per trascorrere al meglio questa giornata con il proprio compagno e la propria compagna. Tanti anche coloro che corrono in questi ultimi giorni per l’acquisto del regalo giusto. Le idee e i consigli per un San Valentino indimenticabile.

Frasi, messaggi Auguri di San Valentino



Tra le frasi più belle per augurare San Valentino o accompagnare il regalo scelto per il proprio lui o la propria lei sono diverse le idee. Tra quelle più romantiche ‘In un giorno, dove tutto sembra scontato, se vuoi veramente capire quello che provo per te, ti basterà guardarmi negli occhi e appoggiare una mano sul mio petto. E' vero amore’, ‘Grazie a te amore mio continuo a scoprire giorno per giorno il significato della parola amore. Ti amo davvero tanto vita mia’, ‘Sei la mia vita oggi domani e per sempre. Buon san Valentino amore mio’, ‘Tu sei la mia forza, tu sei il mio sorriso, tu sei il mio respiro, tu sei il battito del mio cuore, tu sei il mio tutto. Buon San Valentino’, ‘Ti amo da impazzire e non finirò mai di dirtelo come non finirò mai di dimostrarti quello che tu rappresenti per me’, ‘Mi sono innamorata di te appena ti ho visto, e mi innamorerò ogni giorno di più. Ti amo. Buon San Valentino’.

Cosa fare e dove andare a San Valentino

Il giorno di San Valentino può essere l’occasione ideale per regalarsi un giorno solo per due motivo per il quale si potrebbe ben organizzare un week end fuori per due e tra città romantiche, città d’arte e spa sono certamente diverse le idee fra cui scegliere per trascorrere due giorni in amore lontano da tutti e da tutto.

Tra le proposte possibili, Cioccolentino, a Terni, città di San Valentino, protettore degli innamorati, che per l’occasione potranno regalare alla propria metà un cuore di cioccolato personalizzato e festeggiare con degustazioni di cioccolato da dedicare alla propria metà. Le Perle delle Alpi regalano giornate romantiche negli scenari delle Dolomiti Friulane e Forni di Sopra è una delle più belle e conosciute località turistiche della Carnia.

Per tutto il mese di febbraio l’Hotel du Grand Paradis & Spa la Baita e l’Hotel Sant’Orso & Spa Lebois di Cogne propongono a tutti gli innamorati sette notti (di cui una omaggio) in mezza pensione tra coccole e relax, con accesso all’area Spa e uno speciale massaggio di coppia. Immancabili mete come Venezia ma anche Parigi, prenotabili anche con last minute.

Chi però decidesse di trascorrere solo la giornata o la serata di domenica con il proprio amore, può dedicarsi una cena romantica, magari a lume di candela nel proprio ristorante preferito, o preparare una cenetta romantica direttamente a casa, magari addobbando la tavola in stile ‘amore’.

Idee regalo per lei e per lui

Tantissime le idee regalo per il proprio compagno e la propria compagna da donare per il giorno di San Valentino. Per i lui i regali del desiderio sembrerebbero quelli hi-tech, dai nuovi droni, a tablet, e smartwatch. Ma sono sempre tantissime le donne che optano per regali diversi come far sviluppare una foto a due su tela, o in particolari cornici. Tante anche le donne che decidono di regalare al proprio lui un dolce fatto in casa che potrebbe essere una classica torta a forma di cuore da far trovare pronta per la colazione di domenica mattina in modo da renderla speciale. Per le proprie lei, come non pensare ad un mazzo di fiori, preferibilmente rose rosse, o ad un gioiello capace di rappresentare ciò che c’è nel profondo del cuore del proprio lui?