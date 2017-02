Frasi San Valentino 2017 per stupire fidanzata, ragazza, ragazzo, fidanzato con auguri originali, d'amore, divertenti, mai banali

AGGIORNAMENTO: Un semplice Ti Amo o qualcosa in più, tante sono le frasi per San Valentino 2017 per fare gli auguri alla propria compagna, compagno, amore, marito, moglie, fidanzato, fidanzatao, ragazzo o ragazza che dir si voglia. Mai banali, originali, simpatiche, ironiche, divertenti l'importante è che siano frasi d'amore.

San Valentino è uno dei momenti attesi dagli innamorati per esprimere alle proprie dolci metà, ragazze, ragazzo, moglie, marito, fidanzato, fidanzate, tutto l'amore e i sentimenti del cuore. Sono diverse le frasi che si possono scrivere e diversi anche i modi per inviarle, da sms, whats app, Facebook, email, biglietti.

Tra le frasi più belle 'Amore mio ti invio il mio amore in un bacio che durerà per tutte queste 24 ore della nostra festa, per noi innamorati. Auguri amore', 'Per me tutti i giorni sei il mio amore: ma oggi il mio cuore esplode per esprimerti quanto ti amo. Buon San Valentino', 'Amo questa festa degli innamorati, perchè oggi 14 Febbraio posso gioire con te del nostro amore, che ci tiene uniti ogni giorni regalandoci le gioie che viviamo quotidianamente. Auguri amore',

Oppure: ‘Auguri amore mio. Stasera ci aspetta una cenetta a lume di candela e tanto amore. Non vedo l'ora di vedere i tuoi occhi’, ‘In un giorno, dove tutto sembra scontato, se vuoi veramente capire quello che provo per te, ti basterà guardarmi negli occhi e appoggiare una mano sul mio petto. E' vero amore’, ‘Amore mio, eccoci qua a festeggiare un altro anno d'amore insieme, un altro anno d'amore intenso, pieno di emozioni indescrivibili. Grazie a te continuo a scoprire giorno per giorno il significato della parola amore. Grazie a te ho ricominciato a vivere perché tu sei la mia ragione di vita. Ti amo davvero tanto vita mia’, ‘Tu sei la mia forza, tu sei il mio sorriso, tu sei il mio respiro, tu sei il battito del mio cuore, tu sei il mio tutto. Ti amo da impazzire e non finirò mai di dirtelo come non finirò mai di dimostrarti quello che tu rappresenti per me’.

E ancora: ‘Se ti sogno di notte è perchè sei il mio sogno, se ti immagino è perchè sei nella mia mente, ma se Ti amo vuol dire che sei la mia vita, sei la mia anima’, ‘Il mio San Valentino è con te, tutte le mattine, guardarti al mio risveglio, coccolarti e dirti quando ti amo. Grazie per la felicità che mi dai ogni giorno’, ‘Mi sono innamorata di te appena ti ho visto, e mi innamorerò ogni giorno di più. Ti amo. Buon San Valentino’.

Tra le frasi più divertenti e originali, si possono scegliere anche frasi originali, senza essere troppo seri e romantici, come ‘Sapete che cosa vuol dire rientrare a casa e trovare una donna che vi dà un pò d'amore, un pò d'affetto e un pò di tenerezza? Che siete entrati nella casa sbagliata’ o ‘Cara, il 14 febbraio è arrivato. Non ti farò promesse o dichiarazioni d'amore perché in questo giorno sarebbe superficiale e scontato’.

Per scegliere tra frasi di ogni genere si può consultare la nostra raccolta di frasi di san valentino con le frasi più belli, divertenti, d'amore riscritte tutte e originali che ormai sono decine e decine e superano le centinaia che si possono trovare a questo link