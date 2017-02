Auguri San Valentino frasi, messaggi, video per stupire, colpire, meravigliare fidanzata, fidanzato, ragazzo,ragazzo,marito,moglie

AGGIORNAMENTO: Avete bisogno di altre idee per dire ti amo? Altre frasi per San Valentino....eccone una nuova serie:

Amo questa festa ma sopratutto amo te che mi rendi felice ogni giorno e ancor di più in questo dedicato agli innamorati. Auguri di buon San Valentino amore mio.

Ti ricordi il primo San Valentino trascorso insieme? Bene, sappi che questo e quelli che verranno saranno ancora più belli perchè il nostro amore cresce, cresce, cresce... Auguri tesoro mio!

Posso dirti solo e semplicemente che ti amo e donarti il mio cuore, cosa potrei fare di più in questo giorno così speciale e romantico? Buon San Valentino!

Buon San Valentino alla persona più speciale che la vita mi potesse far incontrare. Sei tutto per me, auguri amore mio.

AGGIORNAMENTO: Ed eccoci arrivati quasi al 14 Febbraio 2017, giorno di San Valentino. Tante idee per le frasi di San Valentino e gli Auguri in questo articolo che spiega dove trovare le più belle e migliore per stupire la persona chi ama sempre in modo originale, simpatico e anche divertente.ì, ma pure romantico.

AGGIORNAMENTO: Manca un giorno solo a San Valentino ed è bene pensare se non lo si è ancora fatto ad una frase, un messaggio o una dedica d'amore, romantica per colpire e stupire la propria amata o amato. Qui sotto tutta una serie di idee

Mancano davvero poco all’atteso giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio, e sono tanti gli innamorati che aspettano lo scattare della festa dell’amore per dedicare intimi e profondi pensieri per dichiarare a mogli, mariti, fidanzati, fidanzate tutti i sentimenti che provano in qualche parola. Per avere idee e spunti di frasi da inviare, tra le più belle e romantiche e le più originali, si può consultare la nostra sezione specifica con centinai di frasi per fidanzata, fidanzato, moglie, marito, compagna, compagno d'amore, divertenti, originali, allegre, romantiche...mai banali

Ecco di seguito alcune frasi da dedicare come sempi: ‘Oggi è il giorno dell'amore, anche se non serve una festa per ricordarci che persone speciali siamo. L'amore è in ogni singola cosa, in ogni piccolo gesto. A me non servono regali, perché il mio regalo più grande sei tu. Ti amo’, ‘Sei la mia vita oggi domani e per sempre, mi rendi felice. Buon san Valentino amore mio’, ‘Buon San Valentino amore mio, un giorno così importante me lo sono immaginato con un bacio ed un sorriso. Tanti auguri amore mio’, ‘Quando ti dico ti amo vuol dire che sei la mia vita, sei la mia anima. Buon San Valentino’.

E ancora: ‘Ti amo da impazzire e non finirò mai di dirtelo come non finirò mai di dimostrarti quello che tu rappresenti per me. Auguri di buon San Valentino’, ‘Il mio San Valentino è con te, tutte le mattine, guardarti al mio risveglio, coccolarti e dirti quando ti amo. Grazie per la felicità che mi dai ogni giorno’, ‘Mi sono innamorata di te appena ti ho visto, e mi innamorerò ogni giorno di più. Ti amo. Buon San Valentino’, ‘Amo questa festa degli innamorati, perchè oggi 14 febbraio posso gioire con te del nostro amore, che ci tiene uniti ogni giorni regalandoci le gioie che viviamo quotidianamente. Auguri amore’.

C’è anche chi augura una buona festa degli innamorati al mattino annunciando un bel programmino romantico, come ‘Auguri amore mio. Stasera ci aspetta una cenetta a lume di candela e tanto amore. Non vedo l'ora di vedere i tuoi occhi’, ‘Amore mio, eccoci qua a festeggiare un altro anno d'amore insieme, un altro anno d'amore intenso, pieno di emozioni indescrivibili e non vedo l’ora di trascorrere questa giornata insieme, oggi e per sempre. Buon San Valentino’.