Frasi San Valentino 2017 d'amore, più belle, originali. idee per lui e per lei, Dove andare, cosa fare. Frasi per lei e per lui

Auguri di San Valentino, per un giorno che potrebbe essere normale... se non ci fosse qualcosa di speciale... tu!

Abbiamo condiviso l'eternità della notte l'anelito dei nostri fiati. I nostri corpi hanno danzato all'unisono e le nostre labbra si sono dissetate scambievolmente. Ci siamo promessi una vita insieme. Auguri amore.

La notte di San Lorenzo tutti guardano il cielo alla ricerca della stella più luminosa, ssss... non dirlo a nessuno che ti ho già catturata io! buon San Valentino amore mio.

Finalmente potrò trascorrere anche io un San Valentino magico e fatato grazie ad una persona speciale come te! Tanti auguri tesoro!

E come ogni giorno della nostra vita insieme io ti amerò per sempre, semplicemente perchè... ti amo da impazzire! Buon San Valentino!

Che bello amore mio, il nostro primo San Valentino insieme! Spero ce ne siano tantissimi altri come quest

I miei San Valentino sono 365 ogni anno... perché ogni giorno vissuto con te è un giorno d'amore... grazie di esistere solo per me...

La prima volta che ti ho incontrato ho espresso un desiderio, e quel desiderio si è avverato facendomi capire che tu sei il mio unico e vero amore. Buon San Valentino tesoro!

Vorrei regalarti il sole ma è troppo in alto e non riesco a prenderlo... Vorrei regalarti le stelle ma sono troppe e non riesco a raccoglierle tutte... Vorrei regalarti il mio cuore ma questo appartiene già a te... Non posso fare nient'altro che dirti: AMO SOLO TE!!!

Nemmeno a San Valentino sono riuscito a dirti quanto sono cretino, mi sono scordato il regalo sul comodino, ma ricorda sono il tuo cagnolino.

Tutti pronti a festeggiare martedì 14 febbraio la festa degli innamorati e per il giorno di San Valentino è corsa al pensiero o al regalo dell’ultimo minuto. Sembra che i regali migliori per il proprio lui siano quelli hi-tech, dai nuovi droni, a tablet, e smartwatch, ma anche semplicemente sviluppare una foto a due su tela, o in particolari cornici. Molte però si preparano a regalare al proprio compagno un ‘dono’ gastronomico preparato con le proprie manine, da una classica torta a forma di cuore da far trovare pronta per la colazione di domenica mattina in modo da renderla speciale, ad una cenetta romantica a lune di candela, che come menù speciale potrebbe, per esempio, prevedere un risotto fragole e champagne, ostriche e scampi, o per chi non ama il pesce un bel filetto al pepe verde.

Immancabile il dessert, magari da mini cheesecake a forma di cuore a tiramisù alle fragole, a classici biscotti al cioccolato a forma di cuore e serviti con panna. Ma sono migliaia le ricette speciali tra cui sbizzarrirsi. Nulla di meglio invece di un bel mazzo di rose rosse per la proprie lei. E’ vero la bellezza dei fiori dura solo qualche giorno ma il sorriso che riescono a regalare resta eterno e non c’è miglior pensiero per una ragazza. Le altre scelte potrebbero essere gioielli, magari una catenina con un ciondolo particolare a forma di cuore ma non necessariamente, o un anello, magari con l’incisione delle proprie iniziali.

Ogni regalo scelto, sia per lei che per lui, potrebbe essere accompagnato da una dedica speciale: per cercare spunti di frasi da inviare, tra le più belle e romantiche, si possono consultare siti specifici ma anche la nostra directory dove abbiamo raccolto oltre 100 frasi di Auguri di San Valentino originali davvero per tutte le esigenze e gusti

Ma vi segnaliamo già alcune tra le più belle: ‘A me non servono regali, perché il mio regalo più grande sei tu. Ti amo’, ‘Sei la mia vita oggi domani e per sempre, mi rendi felice. Buon san Valentino amore mio’, ‘Ti amo da impazzire e non finirò mai di dirtelo come non finirò mai di dimostrarti quello che tu rappresenti per me. Auguri di buon San Valentino’, ‘Mi sono innamorata di te appena ti ho visto, e mi innamorerò ogni giorno di più. Ti amo. Buon San Valentino’, o ‘Amare è difficile: scelgo te ogni giorno della mia vita, tra sorrisi, felicità, incomprensioni e malesseri che sono normali, ingredienti che mi fanno capire che sempre e comunque la mia scelta sei tu. Buon San Valentino a noi amore’.

Considerando però che quest’anno il 14 febbraio cade di martedì, per chi non si fosse organizzato per tempo, è possibile ancora fare le valigie per trascorrere un due-tre giorni romantico in due per spezzare la settimana. Si può arrivare nella città dell’amore per eccellenza Venezia e immergersi nella romantica atmosfera lagunare per sognare con il proprio compagno e la propria compagna, si possono visitare le amatissime città d’arte, da Roma a Firenze, ma anche Bologna, Milano.

Se il tempo lo permette, si può anche decidere di trascorrere una giornata in una località di mare con un bel pranzo in stile vacanza estiva. E se si riescono a trovare ottimi last minute, perché on prendere un volo verso capitali romantiche come la classica Parigi o Praga, Budapest, Vienna? Si potrebbe, tuttavia, semplicemente decidere di trascorrere una romantica serata di San Valentino con il proprio lui o la propria lei nel proprio ristorante preferito, o magari regalarsi una giornata di relax e benessere per due in una bellissima e confortevole spa.