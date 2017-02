Auguri di San Valentino frasi, sms, video, biglietti, foto, Whatsapp, Facebook. Dove trovare gli auguri San Valentino più belli

AGGIORNAMENTO. E' oggi il grande giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. Ed ecco dunque una serie di siti con frasi, dediche, messaggi, video, foto da pubblicare o inviare in maniera privata alla persona che si ama via Facebok, Whatsapp, sms o ancor meglio dirlo a parole o ancora scrivere un caro e vecchio romanticissmo biglietto.

Ancora pochi giorni di attesa prima della giornata dedicata agli innamorati. Come ogni anno, infatti, ail 14 febbraio si celebra San Valentino. Per chi è alla ricerca delle frasi più adatte per fare gli auguri in modo originali e affettuoso, il web è come sempre il posto ideale dove effettuare una consultazione. Una soluzione molto consigliata è il biglietto d'auguri di San Valentino da personalizzare con una frase. Internet propone due strade. Da una parte spiega le modalità per realizzarne uno reale, magari con materiali riciclati. Dall'altra mette in vetrina tanti siti con un'ampia scelta di cartoline elettroniche.

I passaggi da seguire sono pochi e semplici: scegliere la card da inviare alla propria amata, aggiungere una frase d'amore, scrivere l'indirizzo di posta elettronica della dolce metà e metter la propria firma. Tra i più consultati c'è naturalmente cartoline.it, che consente di affiancare a testo e foto anche una canzone d'amore. Basta solo scegliere tra le tante propste, come Candele a forma di cuore per San Valentino, Gioco delle coppie di San Valentino, Robot in love, Angioletto di San Valentino, Angioletti per San Valentino, Coppia di angioletti innamorati, Con te mi sento un re, Pecora nera e la sua dolce metà. Il servizio è naturalmente gratuito.

Proposte di tutti i tipi anche per la piattaforma carloneworld.it. Nella speciale sezione San Valentino sono presenti anche questa volta gif animate, PPS a tema, vignette e immagini, sfondi, video divertenti video e cartoline animate ed esattamente Disegni, vignette e immagini San Valentino; Pps San Valentino: bellissime presentazioni in power point di San Valentino; Divertenti Video di San Valentino; Humor Flash Video San Valentino; Cartoline Auguri San Valentino; Cartoline San Valentino con tua Foto; Frasi San Valentino: bellissime Frasi per gli Auguri di San Valentino.

Il sito pensieriparole.it ne mette invece a disposizione una vasta selezione di frasi da utilizzare anche per la spedizione di un semplice messaggio sul cellulare, via posta elettronica o anche attraverso il sempre più utilizzato software di messaggistica istantanea WhatsApp. Analoghe opportunità sono offerta da SMS-pronti.com e da frasidamore.net. In molti casi le frasi sono suggerite dagli stessi utenti. Infine si segnala l'app San Valentino 2016 per smartphone e tablet Android e per iPhone e iPad. Cosa contiene? Una selezione delle 14 migliori applicazione d'amore gratuite, canzoni a tema, sfondi per il telefono da scaricare.