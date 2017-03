Atalanta Fiorentina streaming live gratis diretta su link, siti web migliori. Come e dove vedere (in aggiornamento)

Ed eccoci alla ripresa con Atalanta Fiorentina, una sfida per l'Europa che si preannuncia sicuramente molto interessante. Ed ecco come e dove vederla in streaming live gratis in diretta

AGGIORNAMENTO: Si gioca il ritorno di Atalanta Fiorentina, con i bermaschi che questa volta sono in netto vantaggio per il sogno europeo che invece sta sfumando dalle mani dei viola. Lo streaming di Atalanta Fiorentina lo si può vedere a QUESTO LINK

AGGIORNAMENTO: Atalanta Fiorentina, fari puntati su Federico Bernardeschi. Dopo i due gol estivi nell'amichevole contro il Barcellona il gioiello di Carrara è tornato a incantare a livello internazionale con un gol importante. Adesso deve replicarsi anche in campionato e proverà a farlo in questa importante sfida di Bergamo. Lo streaming in diretta live, dove e come vedere, su quali siti web e link migliori anche gratis in italiano lo abbiamo visto nell'articolo.

Impegni in serie per la Fiorentina, che dopo il pareggio di giovedì sera in Europa League contro il Tottenham, torna in campo dopo soli tre giorni per sfidare a Bergamo l’Atalanta per il 26esimo turno di campionato. Un impegno che deve essere affrontato con attenzione, visto che la Fiorentina ha confermato, con la vittoria contro l’Inter, il suo terzo posto in classifica, ma la Roma è molto pericolosa, essendo distanziata solo di due punti. Per Paulo Sousa ed i suoi ragazzi una prova da affrontare con grande attenzione, e cercando anche di risparmiare un po’ di energie in vista del ritorno di Europa League a Londra. I bergamaschi in casa sono una formazione molto coriacea, ed hanno reso la vita difficile a molte delle grandi del campionato.

L’Atalanta ha svolto tutta la preparazione settimanale in modo tranquillo a Zingonia, con Edy Reja che ha seguito il lavoro dei suoi ragazzi pronto a cogliere le giuste sensazioni per le sue scelte riguardo all’undici titolare, nel quale troveranno sicuramente posto due ex viola, il centrocampista Kurtic e la mezza punta Diamanti. Per il tecnico nerazzurro c’è da fare una attenta valutazione su Paletta, che sembra non aver recuperato totalmente e, con molta probabilità sarà sostituito da Cherubin, a completare una linea nella quale ci sono anche Toloi, Conti e Dramè. A centrocampo, a fianco di Kurtic nel 4-3-3 di Reja, ci saranno Cigarini e De Roon, uno dei migliori di questa stagione in maglia Atalanta. Per Diamanti invece, posizione da laterale d’attacco, con Pinilla al centro e Gomez sull’altro lato.

Le scelte di Paulo Sousa sono condizionate dai due giocatori squalificati, Zarate, che si era inserito molto bene negli schemi di gioco viola, e Marcos Alonso, il vero stantuffo della Fiorentina sulla fascia sinistra. Per la sostituzione dello spagnolo Pasqual, mentre in attacco saranno Ilicic e Bernardeschi ad appoggiare il croato Kalinic, che sembra aver vinto il ballottaggio con Babacar per il posto di centravanti. In difesa turnover con Tomovic che esce e Roncaglia che rientra. Per quanto riguarda il centrocampo, Vecino si riprende la sua maglia da titolare, lasciata a Tino Costa in Europa League.

Il match Atalanta-Fiorentina si potrà vedere in diretta streaming live con la telecronaca gratis in italiano sulla tv satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che per i loro clienti rendono disponibile lo streaming delle partite tramite le app Sky Go e Premium Play, con cui vedere le partite in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad

Anche l' operatore Tim offrono la possibilità di vedere le partite in diretta della propria squadra su tablet e cellulare.

Degno di nota anche SkyGoOnline che permette di acquistare le partite, compresa Atalanta-Fiorentina con la qualità della tv di Murdoch ai non abbonati.

Oltre a queste opzioni, svariati canali stranieri hanno ottenuto i diritti per la Serie A e perciò trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti internet.