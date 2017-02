Porto Juventus streaming live gratis diretta. Dove vedere

A grandi passi verso Porto Juventus, gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Le condizioni psicofisiche dei bianconeri sono eccellenti, ma c'è solo un rischio a cui stare attenti, quello di sottovalutare l'avversario. Lo sa bene il tecnico Massimiliano Allegri che sta cercando di tenere alta la concentrazione. Ma non c'è dubbio che con il Porto la Juve parte favorita, anche se Allegri cerca di farlo dimenticare. Il Porto è abituato a certe partite, giocare al Dragao non è semplice e oltretutto sono la squadra che ha eliminato la Roma nei playoff, per vincere si dovrà pedalare e soffrire.

Porto Juventus formazioni e ultime notizie

Nel frattempo altro allenamento mattutino per la Juventus di Massimiliano Allegri che prosegue l'avvicinamento alla gara di Champions League di mercoledì sera in casa del Porto. Dopo riscaldamento e atletica, i bianconeri si sono dedicati a tecnica e tattica. In campo c'erano anche Chiellini e Barzagli: i due difensori sono alle prese con i postumi di infortuni muscolari, oggi hanno aumentato i carichi e nei prossimi giorni è attesa la risposta definitiva sul loro recupero. Se entrambi non dovessero farcela, accanto a Bonucci in difesa ci sarà uno tra Benatia e Rugani. A centrocampo e in attacco, invece, c'è massima disponibilità degli uomini in rosa. Oggi la Juventus è stata nuovamente in campo per un'altra seduta mattutina, mentre domani completerà il programma pre-Champions a Vinovo prima di volare a Oporto nel pomeriggio.

Sembra poi rientrano il fuori dal copione della stizza di Bonucci, corso verso gli spogliatoi battibeccando con il suo allenatore dopo il triplice fischio dell'arbitro Di Bello nella gara con il Palermo. In venti giorni è il terzo episodio in casa bianconera di nervosismo immortalato dalle riprese televisive che hanno scandagliato gesti e labiali. Aveva cominciato proprio Dybala: sostituito a Reggio Emilia nel finale con il Sassuolo, non aveva accettato la mano di Allegri. Una settimana dopo, anche Lichtsteiner non aveva gradito il cambio, sottolineato con smorfie e una bestemmia in diretta.

Porto Juventus streaming: come vedere

Senza dubbio Porto Juventus è una delle gare da poter vedere in streaming con le soluzioni ufficiali ovvero Mediaset con Premium Play, il servizio on demand che include anche i contenuti di Infinity, da vedere anche in alta definizione. La funzionalità è disponibile anche sulla propria TV con la Premium Smart Cam o un decoder connesso o una console Xbox 360 e Xbox One, ma sempre e solo dagli abbonati. Si tratta di un limite con cui occorre fare i conti poiché non è possibile riuscire a fruire della gara ovvero vederla in streaming senza legarsi all'emittente.

Tuttavia ci sono anche modi alternativi con cui provare a vedere la sfida al Dragao. Diverse emittenti straniere trasmettono infatti lo streaming sui rispettivi siti Internet: è possibile fare un tentativo con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Infine, non vanno persi di vista i portali dei siti dei bookmaker con cui vedere Porto Juventus in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad, anche se sono quasi sempre necessarie alcune operazioni preliminari, come la registrazione e l'apertura di un conto, se non un certo attivismo nelle giocate.