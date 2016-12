Fiorentina Napoli streaming live gratis diretta. Vedere

AGGIORNAMENTO: Si ritorna a giocare Fiorentina Napoli con una viola tra alti e bassi che ha l'obiettivo dell'Europa League, mentre un Napoli in piena corsa che punta al secondo posto e forse sogna qualcosa di più. Lo streaming lo si può vedere come visto nella news sotto

AGGIORNAMENTO: Fiorentina Napoli, ancora pochi minuti prima di vedere le due squadre in campo. Sono entrambe nel tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo. I cori dagli spalti si fanno già sentire e si prevede un grande spettacolo per tutto l'incontro. Lo stadio Franchi è destinato a essere il teatro di 90 minuti di grande calcio

AGGIORNAMENTO: Attesa per Fiorentina Napoli che si giocherà sul campo dello Stadio Artemio Franchi dalle 22, per cui come favorita viene indicata il Napoli.

La Fiorentina, che nelle ultime due giornate ha recuperato 5 punti al Napoli, vorrebbe continuare nella sua risalita anche in questa gara, che inizia con 5 di ritardo nei confronti della squadra di Sarri. Verosimilmente l’obiettivo più agganciabile rimane il terzo posto, ma anche per questo farebbero estremamente comodo i tre punti, visto il buon momento specialmente di Roma e Milan che sono tra le dirette inseguitrici dei viola. Le due squadre scenderanno in campo cercando anche di scacciare i brutti ricordi dell’Europa League, con i sedicesimi che si sono conclusi per entrambe con l’eliminazione. Il Napoli aveva raggiunto la parità contro il Villareal con la rete di Hamsik, ma gli spagnoli sono stati capaci di pareggiare guadagnandosi così l’accesso agli ottavi. Per la Fiorentina invece sconfitta netta a White Hart Lane contro il Tottenham, ma passaggio del turno già messo in dubbio dal pareggio nella gara di andata al Franchi.

Nella squadra viola ci sono alcuni dubbi riguardo all’undici che Paulo Sousa intende mandare in campo al fischio d’inizio. Si era temuto una assenza di Borja Valero, ma lo spagnolo ha superato la sindrome influenzale e sarà regolarmente della partita. Nella linea dietro a Kalinic sembra certa la presenza di Tello, mentre per l’altra maglia sprintano Bernardeschi ed Ilicic. Assente Zarate per squalifica. Più facili le scelte per Sarri, che dovrebbe tornate a schierare la formazione titolare dopo i quattro cambi operati bella gara di Europa League.

Nella 26esima di campionato il Napoli ha pareggiato contro il Milan per 1 – 1 tenendo in mano per lungo tempo il pallino del gioco ma non riuscendo a sfondare dopo che Bonaventura aveva pareggiato la rete del vantaggio segnata da Insigne. La formazione rossonera è riuscita ad imbrigliare il gioco di quella di Sarri, concedendo poche occasioni da goal e facendo buona guardia sul capocannoniere, Higuain, con la coppia formata da Alex e Zapata. L’allenatore napoletano ha provato nel secondo tempo a portare maggiore pressione operando i tre cambi a disposizione, ma anche con un assetto più marcatamente offensivo è arrivata una unica occasione da rete che si è spenta però sul palo, consentendo alla squadra di Mihajlovic di portare via un punto nel complesso meritato. Il Napoli ha così sprecato l’occasione per effettuare il controsorpasso sulla Juventus, restando alle spalle dei bianconeri, ad un punto di distacco.

Vedere streaming Fiorentina Napoli

La partita tra Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta tv sulla tv satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che offrono gratis la visione delle partite in streaming tramite i servizi Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Vi è poi NowTv che offre con la stessa qualità Sky lo streaming gratis per 14 giorni

Anche la compagnia telefoniche Tim dà la possibilità di vedere in diretta le partite della propria squadra del cuore su tablet e cellulare, a 29 Euro a stagione per i clienti o a 2,99 euro per partita, ma per le prime è gratis

Accanto a queste opzioni, alcune emittenti straniere permettono di vedere le partite anche sui loro siti online com Orf e Ztl