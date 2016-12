Fiorentina Napoli streaming gratis live su link, siti web migliori per vedere

AGGIORNAMENTO: E dopo 12 mesi ci si ritrova a giocare Fiorentina Napoli, con un Napoli che nonostante i viola in discreta forma o meglio altalenante e nello stesso potendo giocare in casa, non avrà vita facile anche se i tre punti sono assolutamente preziosi per rimanere al secondo posto e, sperando, qualcosa in più. Lo streaming di Fiorentina Napoli si può vedere sotto

Sia i viola che i partenopei arrivano da un periodo non troppo esaltante. Entrambe infatti giovedì hanno dovuto subire l'eliminazione dai sedicesimi di Europa League per mano di Tottenham e Villareal.

La squadra inglese ha distrutto quella di Paulo Sousa sotto tutti i punti di vista, e dopo il pareggio di 1-1 a Firenze, in casa propria si è sbizzarrita, vincendo per 3 a 0 e non lasciando scampo ai toscani, parsi nettamente in ritardo nella condizione fisica rispetto agli spurs.

Il Napoli invece è uscito per un nulla. Infatti dopo la sconfitta per 1 a 0 in Spagna, la squadra campana ha pareggiato per 1-1 al San Paolo, facendo così qualificare il Villareal, che non ha tuttavia disputato una gara esaltante ed è stata assistita da una buona dose di fortuna.

Entrambe le formazioni cercheranno quindi riscatto già da questa giornata di campionato, e si impegneranno al massimo, dato che la serie A è rimasta l'unica cosa per cui lottare.

In ottica classifica questa partita è fondamentale, dato che il Napoli (che non vince da quattro gare consecutive) si trova sempre ad un punto dalla Juventus capolista e a +5 proprio dalla Fiorentina, che vincendo si può prepotentemente avvicinare al secondo posto e può far scattare una vera e propria crisi in casa Napoli. I viola perdendo invece potrebbero perdere il terzo posto, dato che la Roma, quarta, dista solo due punti e deve affrontare l'Empoli, avversario certamente non semplice, ma nemmeno proibitivo.

Le formazioni dovrebbero essere pressoché le stesse del solito, con la Fiorentina che schiererà il suo classico 4-2-3-1 con Tello-Ilicic e Bernardeschi dietro l'unica punta Kalinic. Ancora squalificato Zarate che, nel caso il ricorso non fosse accettato, salterebbe anche la prossima giornata. In centrocampo spazio a Vecino e dubbio Borja Valero. Lo spagnolo infatti non è molto in forma ed è appena uscito da un attacco influenzale. Questo vuol dire che potrebbe non partire titolare. Pronto Tino Costa.

Per il Napoli solito tridente Insigne-Higuain-Callejon, anche se non è escluso che possa partire titolare Mertens al posto di uno tra Insigne e Callejon.

Ne vedremo certamente delle belle con entrambe le squadre agguerrite per conquistare tre punti che sarebbero fondamentali!

Streaming Fiorentina Napoli

L' incontro verrà trasmesso in diretta streaming gratis, in italiano e live.

L'incontro Fiorentina-Napoli sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su iPad, iPhone e tablet e cellulari Android. Interessante anche l'offerta di Nowtv a zero euro completamene gratuiita per 14 giorni.

In aggiunta alle possibilità sopra indicate, alcune tv straniere quali rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti internet. Alcuni di questi canali, essendo vicini al confine italiano, è possibile vederli in molte zone e città del nord via satellite o antenna del digitale terrestre com Ztl e Orf