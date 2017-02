Roma Fiorentina streaming live gratis diretta

La partita tra Fiorentina e Roma, in programma martedì alle 20.45 sul prato del Franchi non è solo il posticipo del 23esimo turno di campionato, ma anche uno dei match più interessanti della giornata, visto che oppone due squadre che puntano ad andare in Europa. La Roma posticipa a causa del precedente impegno in Coppa Italia contro il Cesena. I giallorossi sono i favoriti, ma devono comunque guardarsi da una formazione che ha dimostrato più volte di poter mettere in difficoltà qualunque squadra.

Fiorentina Roma formazioni e aggiornamenti

Dalle parti della Roma si va verso lo schieramento di un centrocampo a quattro composto da destra a sinistra da Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson con Nainggolan ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Per l'attaccante ligure si tratta di un'occasione importante. Dopo aver speso parole di elogio per Spalletti, a cui ha riconosciuto di aver dato una svolta dal punto di vista tecnico-tattico alla squadra, è rimasto un po' ai margini per il poco impiego. Il tecnico giallorosso piazza al centro della difesa Manolas, Fazio e Rudiger. Considerata l'assenza di Salah, che ha perso in finale la Coppa d'Africa con il suo Egitto, solo Totti potrebbe rappresentare la carta a sorpresa.

Nella Fiorentina sono confermati Berardeschi e Kalinic, al rientro. Assetto speculare per la Fiorentina, la cui porta sarà difesa dal nuovo acquisto Sportiello. Davanti a lui difesa a tre con Sanchez, De Maio, Astori. La mediana tra forza e rapidità, passerà dai piedi e dal senso di posizione di Chiesa, Badelj, Vecino, Olivera. Infine Bernardeschi e Borja Valero agiranno alle spalle dell'unica punta Kalinic.

Fiorentina Roma streaming: come e dove vedere

Fiorentina Roma è una di quelle partite che si può vedere in streaming live con la telecronaca gratis in italiano su Sky e Mediaset Premium. Anche quest'anno rendono infatti disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma c'è anche un altro modo per vedere le partite in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple ovvero iPhone e iPad. Si tratta di Now TV di Sky che, a differenza delle soluzioni precedenti, non impegna gli utenti ad abbonarsi. Tuttavia da quest'anno viene richiesta la sottoscrizione preliminare di uno dei pacchetti proposti, anche non necessariamente a carattere sportivo. Poi c'è l'operatore Tim che offre la possibilità di vedere Fiorentina Roma su tablet e cellulare a 1,99 euro, purché sia già stato versato l'una tantum da 9,99 euro.

In più, oltre ai sistemi appena indicati, alcuni canali stranieri permettono di vedere le partite anche sui loro siti online. Tra i tanti ci sono Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL o ORF, che hanno regolarmente acquistato i diritti radiotelevisivi e potrebbero replicare le immagini sui rispettivi siti web. Tra le novità che sta prendendo piede da tempo per vedere i match di Serie A e in cui potrebbe rientrare anche Fiorentina Roma c'è quella dello streaming sui siti dei bookmaker, a patto di essere registrati, aver aperto un ed essere giocatori attivi nelle puntate.