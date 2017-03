Frasi Festa della donna 2017 messaggi, auguri, dediche, biglietti, foto, video, sms, facebook, Whatsapp belli, simpatici,originali

Come al solito la Rete è il miglior punto di riferimento per la ricerca delle frasi migliori per fare gli auguri per la Festa della donna.

Come da tradizione, ogni 8 marzo di celebra Festa della donna e anche per questo 2017 chi ha bisogno di frasi simpatiche e divertenti per fare gli auguri oppure di foto e cartoline simpatiche per amiche, mogli, fidanzate e mamme, non deve fare altro che rivolgersi al web. Con una semplice ricerca è possibile trovare le parole giuste da inviare con un messaggio di testo che non supera i tradizionali 160 caratteri, via WhatsApp o via posta elettronica. E naturalmente, ci sono le tante card elettroniche da inviare a spedire o da condividere sul proprio profilo Facebook.

Il sito frasiaforismi.com cerca di fare un passo in più e propone citazioni d'autore, come quella di Lucio Anneo Seneca: "Una bella donna non è colei di cui si lodano le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirare le singole parti". In prima fila per questa Festa della donna 2016 c'è anche frasionline.it. In molti casi le frasi sono suggerite dagli stessi utenti, come la seguente "Siamo come diamanti, uniche e preziose. Il dono più bello che avessimo potuto ricevere è quello di essere ciò che siamo. Chi dice donne dice danno... ed è vero perché danno la vita, danno la speranza, danno il coraggio, danno confronto, danno se stesse per amore...".

Anche per questa occasione amando.it vuole dire la propria con decine di suggerimenti a tema, la maggior parte de quali suggerite dagli stessi lettori. Su tutte, indichiamo questa: " Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri".

Per chi è alla ricerca di una bella cartolina sulla Festa della donna 2016, suggeriamo di visitare due siti su tutti: cartoline.it e carloneworld.it. In entrambi i casi il funzionamento è semplice e il servizio è completamente gratuito. Le card animate possono essere personalizzate prima della spedizione ed essere viste con attenzione grazie alla funzione Anteprima. Basta indicare nome e indirizzo di posta elettronica del mittente e del destinatario, scrivere il testo da inserire nella Cartolina scegliendo carattere, dimensione e colore. Fra le opzioni speciali ci sono la scelta della data di invio della cartolina e la possibilità di ricevere copia del messaggio che verrà inviato al destinatario o un avviso quando saranno disponibili novità riguardanti le cartoline.