Roma Fiorentina streaming. Dove vedere

Non sarà ancora decisiva, la partita di martedì sera al Franchi tra Fiorentina e Roma e per l'aggiudicazione di un posto in Europa, ma è sicuramente una partita importante perché anche in questa fase della stagione ogni punto è decisivo. Viola e giallorossi saranno certamente protagonisti di una gara di alto livello; lo dicono i loro risultati fino a questo momento in campionato, lo confermano la pericolosità dei loro attacchi, che sono tra quelli che in campionato vanno a segno con il maggior numero di uomini diversi, e anche il grande lavoro fatto dai due tecnici. Paulo Sousa lavora con la Fiorentina da inizio stagione e ha subito dimostrato il piglio del condottiero, mettendoci sempre la faccia, specialmente nei momenti di delusione.

Spalletti è subentrato a Garcia nel girone di ritorno dello scorso anno, risollevando le sorti di una squadra che era sembrata perdersi nonostante la ricchezza di talento a sua disposizione. E adesso punta allo scudetto. Il tecnico giallorosso, nonostante non abbia avuto aiuti dal mercato invernale, non si sta perdendo d'animo e anche quest'anno sta facendo disputare alla Roma un campionato di alta classifica. Per Paulo Sousa ci sono stati invece degli arrivi, anche se forse è mancato quello più importante, di un valido difensore. In ogni caso, ad arricchire la rosa ci sono adesso Sportiello in porta e Saponara a centrocampo. Via Zarate, adesso al Watford.

Fiorentina Roma formazioni e novità

Nella Roma Spalletti schiera Dzeko ed El Shaarawy, anche considerando l'infortunio di Perotti. E non è da escludere l'impiego di Totti nel corso della gara. Out Vermaelen in difesa per via di un trauma contusivo alla mano destra. Dietro sono attesi pronti Ruediger, Manolas e Fazio. Solo panchina per Juan Jesus, da poco uscito da un leggero infortunio alla coscia. Nella Fiorentina Paulo Sousa rilancia Kalinic per cercare tre punti preziosi in ottica Europa League. Dentro Badelj e Borja Valerio, peraltro ex obiettivi di mercato dei giallorossi.

Fiorentina Roma: dove vedere in streaming

La partita Fiorentina Roma si può vedere in diretta streaming gratis con il commento live in italiano sulla TV satellitare Sky e sul digitale terrestre Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, con cui vedere le partite in diretta live su tablet e cellulari Android e sui prodotti Apple iPhone e iPad. Non solo, ma Sky aggiunge anche Now TV, che non necessita di alcun abbonamento, per vedere la sola Fiorentina Roma a 9,90 euro, ma a patto che sia stato sottoscritto un ticket a uno dei pacchetti mensili. In più, oltre ai sistemi appena indicati, diverse emittenti straniere trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti Internet: è possibile fare un tentativo con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF. Infine, non vanno persi di vista i portali dei siti dei bookmaker per Fiorentina Roma, anche se sono quasi sempre necessarie alcune operazioni preliminari, come la registrazione e l'apertura di un conto, se non un certo attivismo nelle giocate.