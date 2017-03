Auguri Festa della Donna 2017 frasi, regalo last minute, musei gratis, feste Bologna, Milano, Roma, Napoli, Torino martedì 8 marzo

Tante idee regalo si possono trovare per ricordare al meglio la festa delle donne. Ecco alcune dritte interessanti, poi in tante città italiane si terranno musei aperti.

Visto che c'è la festa ella donna giustamente una donna si aspetta di ricevere un regalo, ecco che ci sono tante idee che gli uomini possono prendere al volo e così stupire la lor amata. In particolare come prima cosa diventa fondamentale regalare un ramoscello di mimosa, questo non può mancare in questa occasione.

Vicino alla mimosa si può decidere di legare qualche altra cosa, l'importante è non esagerare, perchè questa festa non prevede voli pindarici riguardo ai regali, si può decidere di regalare una borsa oppure un semplice accessorio, se poi si vuole si potrebbe regalare anche un bel trattamento estetico, cosa che le donne gradiscono molto.

Ma se si vuole essere romantici in modo classico allora ecco che l'ideale potrebbe essere quella di regalare una bella cena in un bel locale. Infine un regalo che potrebbe essere ben accetto è quello del cd musicale, meglio ancora se lo si compone fai da te, in modo da far vedere che pè stato messo impegno per fare questo regalo.

In diverse città italiane, l'8 marzo è prevista l'apertura dei musei e le donne potranno entrare in modo gratuito. In particolare a Milano si potrà visitare la bellissima pinacoteca di Brera, mentre a Roma sarà possibile accedere a palazzo Massimo a Galleria borghese per alcune mostre d'arte di livello molto importante.

In altre città come Napoli e Firenze sarà possibile accedere, oltre ai tanti musei cittadini, anche a strutture quali gli scavi di Ercolano e la splendida galleria degli uffizi. Si ricorda che l'iniziativa dei musei gratis si terrà in tutte le regioni d'Italia.