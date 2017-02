Crotone Juventus streaming su siti. Vedere live gratis

Qualcuno lo dà per spacciato e destinato a tornare in Serie B, ma il Crotone non intende gettare la spugna e per bocca del suo allenatore è pronta a giocarsele tutte. Anche contro la Juventus. Di certo non sarà facile riuscire a fare risultato positivo proprio contro i padroni di casa ovvero invertire il trend che vede i rossoblu inchiodati nei bassifondi della classifica. Se dal punto di vista tecnico la differenza di valore è evidenti, a fare la differenza potrebbero essere le motivazioni di giocare contro la capolista. Almeno dal punto di vista dello spettacolo, l'auspicio è che si possa vedere un incontro combattuto fino alla fine al di là del risultato.

Crotone Juventus: come arrivano le due squadre

La Juventus ha ora sei punti di vantaggio sul Napoli ma questo non vuol dire che lo scudetto sia in tasca. Con così tante giornate da disputare, questa è una distanza colmabile per gli azzurri di Sarri e di certo Allegri non vorrà altri cali di tensione. In ogni caso, il recupero di mercoledì con il Crotone potrebbe permettere ai bianconeri di prendere il largo definitivamente. Inutile dire che la Juventus è la favorita del match. I bianconeri domineranno il gioco, gestendo la gara e riversandosi nell'area avversaria. Per quanto riguarda le formazioni, appare scontato l'impiego di Marchisio a centrocampo mentre potrebbe riaffacciarsi dal primo minuto anche Dani Alves come esterno di destra, ormai recuperato dall'infortunio.

Crotone Juventus streaming: come vedere la partita

Anche Crotone Juventus può essere vista in diretta live streaming gratis e in italiano sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che anche quest'anno rendono disponibili gratis per gli abbonati i servizi di streaming Sky Go e Premium Play. Ma c'è anche un'altra possibilità per vedere Crotone Juventus in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad. Si tratta di Now TV che permette di acquistare una sola gara anche a chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre il canale satellitare. Il costo di un incontro, salvo promozioni, è di 9,90 euro, anche se è appunto spesso possibile usufruire di offerte interessanti.

Poi c'è la compagnia telefonica Tim a proporre la possibilità di vedere le partite in diretta su tablet e cellulare. Il costo è di 1,99 euro, ma solo se si è clienti. Oltre alle possibilità indicate in precedenza, si trovano su Internet diversi canali satellitari stranieri che avendo comprato i diritti radiotelevisivi per la Serie A del campionato italiano trasmettono le immagini in streaming online sui propri siti web. Qualche esempio per Crotone Juventus? In Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Colombia RCN TV, in Ucraina Ukrayina, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, in Uzbekistan UzReport TV, in Costa Rica Teletica, in Cina CCTV, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. E il tutto senza dimenticare i portali dei bookmaker. Nonostante le condizioni e i limiti, lo streaming è legale e gratuito.