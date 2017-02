Crotone Juventus streaming. Vedere

La Juventus sembra non volersi fermare più e adesso cerca tre punti contro il Crotone. Tutte le statistiche e le previsioni sono favorevoli ai bianconeri, ma attenzione che la sorpresa è dietro l'angolo soprattutto quando si abbassa la guardia con una squadra che non ha nulla da perdere. Dopo l'euforia per la promozione nella massima serie, i calabresi stanno attraversando un momento difficile, culminato nella sconfitta di domenica contro il Palermo. La classifica parla chiaro e certamente l'impegno casalingo allo Scida è di quelli proibitivi. Da parte sua, la squadra di Massimiliano Allegri viaggia sulle ali dell'entusiasmo per via della ottima vittoria nel big match contro l'Inter.

Crotone Juventus formazioni e aggiornamenti

Senza dubbio il tecnico Massimiliano Allegri procedere a un moderato turn over in vista della trasferta allo Scida. Il ricambio coinvolgerà tutti i reparti, dalla difesa, in cui potrebbero essere schierati sin dal primo minuto sia Rugani e sia Dani Alves, al centrocampo, in cui potrebbe essere schierato sin dal primo minuto Claudio Marchisio. Da parte sua mister Nicola non si tira indietro e prova il miracolo. Come spiegato in conferenza stampa, la sua squadra non si tirerà indietro dalla battaglia.

Crotone Juventus streaming: come e dove vedere

Juventus Crotone viene trasmessa in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play. Si tratta delle porte di accesso per vedere la gara in diretta live su iPhone, iPad e su cellulari e tablet Android. Ma occorre tenere anche presente che Sky, accanto alla proposta esclusivamente per i suoi abbonati, ha perfezionato una piattaforma web, Now TV, raggiungibile da tutti ovvero anche da chi non ha un contratto con Sky. E tra i tanti terminali supportati per lo streaming di Juventus Crotone con Now TV ci sono anche Mac e PC. Anche attraverso l'operatore Tim è possibile vedere Juventus Crotone sul cellulare e sul tablet, ma solo se si è clienti e al costo di 1,99 euro.

Accanto a queste opzioni, alcune emittenti svizzere, tedesche e austriache trasmettono lo streaming anche sui loro siti Internet. Anche se la questione presenta ancora molti punti da chiarire, lo streaming degli incontri del campionato italiano attraverso i siti dei canali satellitari che hanno acquisito i diritti per la diretta radiotelevisiva, può rappresentare una possibilità da prendere in considerazione. In Spagna si può tentare con Atresmedia e TV3, in Svezia con MTGm in Suriname con STVS, in Serbia con RTS, in Russia con Match TV, in Svizzera con SRG SSR, in Slovacchia con RTVS, negli Stati Uniti d'America con Fox, in Turchia con TRT, in Slovenia con Pro Plus. Ecco infine i siti dei bookmaker per vedere Juventus Crotone. Così come capita con gli spazi web dei canali satellitari non è sicuro riuscire a vedere le gare in live streaming poiché nella maggior parte dei casi è necessario avere un conto aperto ed essere attivi con lo stesso sito a suon di puntate, ma si può facilmente provare.