Atalanta Juventus streaming live gratis Rojadirecta e siti web. Sky e Mediaset contro utenti e Telco (aggiornato)

AGGIORNAMENTO: Differenti modi, almeno quattro permettono di vedere il ritorno di Atalanta Juventus, molti di più di quelli dell'anno scorso in un panorma dello streaming che è cambiato con molte soluzioni gratis e legali, come ad esempio quelle dei bookmakers, ma non solo. Vi sono, come detto, quattro metodi, a ogni metodi ha molteplici opzioni. E Atalanta Juventus in streaming si potrà vedere a QUESTO LINK

AGGIORNAMENTO: Rojadirecta è stato chiuso in Italia e non si dovrebbe vedere, ma ora la pirateria compi ìe un duro attacco senza precedenti e promuove fortemente online su Internet per vedere Atalanta Juventus su Rojadirecta un metodo legale (VPN) per vedere ovviamente illegalmente Atalanta Juventus. Sky e Mediaset Premium non sono state con le mani in mano e sono pronte ad attaccare chi promuove quetso servizio, ma anche gli stessi consumatori che lo utilizzino che dovranno quindi stare molto attenti anche perchè le multe e le sanzioni potrebbero essere molto salate. E' una guerra aperta.

(articolo a titolo e scopo informativo, ricordiamo che da sempre siamo contro la pirateria che danneggia il mercato audiotelevisivo italiano)

L'Atalanta non vince una partita di campionato da 3 mesi (l'ultimo successo è data 6 Dicembre 2015) e proverà a fare lo scherzetto ai campioni d'Italia in carica che a Bergamo scenderanno in campo per difendere il primato in classifica dagli attacchi del Napoli. La Juventus è la squadra più in forma del campionato (16 vittorie ed 1 pareggio nelle ultime 17 partite), ma nelle ultime uscite ha evidenziato un piccolo calo fisico che si è palesato nella gara (persa per 3-0) di mercoledì in Coppa Italia contro l'Inter. I bianconeri guidano la classifica con 61 punti davanti al Napoli (58 punti), mentre i nerazzurri si trovano attualmente al 13° posto con 30 punti al loro attivo. Nell'ultima giornata di campionato la squadra di Massimiliano Allegri ha vinto per 2-0 (gol di Bonucci e Morata), mentre la squadra di Edi Reja ha raccolto un modestissimo pareggio sul campo del Carpi (1-1 il risultato finale).

La partita dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia, che sarà diretta dall'arbitro Valeri, saranno assenti per infortunio gli atalantini Carmona, Gomez e Raimondi e gli juventini Chiellini e Caceres. Edi Reja manderà in campo l'Atalanta schierata con il modulo 4-3-3 con il tridente formato da Pinilla, D’Alessandro e Diamanti che cercherà di scardinare la difesa bianconera. A centrocampo l'unico dubbio riguarda le condizioni di Cigarini (Freuler è pronto a prendere il suo posto), mentre le altre due maglie da titolare saranno affidate a De Roon e Kurtic. Nessuna novità nel pacchetto arretrato con Sportiello tra i pali e la classica difesa a 4 composta da Conti, Paletta, Masiello e Dramè. In casa Juventus Massimiliano Allegri punterà ancora sul collaudatissimo 3-5-2 e sulla coppia d'attacco formata da Mandzukic e Dybala. In difesa Rugani prenderà il posto di Chiellini accanto a Bonucci e Barzagli, mentre la porta sarà difesa come sempre da capitan Buffon. A centrocampo i 3 centrali saranno Khedira, Marchisio e Pogba, con Lichtsteiner ed Alex Sandro sulle due corsie esterne.

A Bergamo le due squadre si sono affrontate già 54 volte e le statistiche sono tutte a favore dei bianconeri. L'Atalanta ha vinto solo in 7 occasioni, mentre la Juventus si è imposta in trasferta per ben 25 volte. In 22 occasioni la partita è finita con un pareggio. Lo scorso anno i bianconeri si imposero per 3-0 grazie ai gol di Tévez (doppietta) e Morata.

Il match Atalanta-Juventus verrà trasmesso in diretta streaming gratis con la telecrona live anche in italiano.

La partita sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che danno la possibilità di vedere le partite live su iPhone, iPad e su tablet e cellulari Android.

Anche la compagnia Tim fà vedere la partita della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 29 Euro a stagione per i clienti.

Degno di nota anche SkyGoOnline che permette di acquistare la partita Atalanta-Juventus per chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre la tv satellitare. Il costo del singolo evento è di 9,90 Euro, ma è possibile aderire a promozioni con cui è possibile abbassare il prezzo.

Oltre a queste opzioni, diversi canali stranieri quali trasmettono online lo streaming sui rispettivi siti internet. Diversi di questi canali, addirittura, è possibile vederli in molte zone e città del nord via satellite o antenna del digitale terrestre.