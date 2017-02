Crotone Juventus streaming. Dove vedere live gratis

I bianconeri della Juventus puntano a chiudere questo mini ciclo di incontri in campionato con una vittoria allo Scida contro il Crotone, recupero della gara rinviata a dicembre per via della Supercoppa. Il match non appare proibitivo e sulla carta non sembra esserci storia. Da una parte c'è la capolista che viaggia a vele spiegate, dall'altra una squadra che arranca negli ultimi posti della classifica e che ha perso lo scontro diretto contro il Palermo. Tuttavia il tecnico dei calabresi non si vuole dare per vinto, soprattutto in un incontro disputato tra le mura amiche. In ogni caso, sia da una parte e sia dall'altra sono da mettere in conto diversi cambi di formazione per via di infortuni, squalifiche e necessità di rifiatare per alcuni calciatori.

Crotone Juventus formazioni e sorprese

Portare a casa altri tre punti faciliterebbe la corsa al sesto titolo consecutivo perché permetterebbe alla squadra di Massimiliano Allegri di tenere a distanza il Napoli e la Roma. Per farlo non si tirerà indietro da un moderato turn over. In difesa potrebbero rientrare sia Dani Alves e sia Andrea Barzagli che ha ormai smaltito la febbre che lo aveva costretto a rinunciare alla gare contro l'Inter. In mezzo al campo potrebbe rivedersi dal primo minuto anche Claudio Marchisio, a cui è stato riservato uno spezzone di gara nel derby d'Italia. Nel gruppo bianconero ritorna Lemina, infortunato in Coppa d'Africa e adesso di nuovo disponibile.

A proposito del match contro l'Inter, per via della grande attesa che circondava quest'incontro, le due televisioni che lo hanno trasmesso hanno fatto registrare numeri da record. Su Sky, che ha usato anche la tecnologia del Super HD, la sfida dello Juventus Stadium ha ottenuto ascolti altissimi.

Crotone Juventus streaming live gratis: come e dove vedere

Crotone Juventus si può vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis. Viene infatti trasmessa da Sky e da Mediaset Premium con Sky Go e Premium Play per tablet e cellulari Android o Apple come iPad e iPhone. E c'è anche la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non serve abbonarsi al canale satellitare. Le promozioni adesso in vigore prevedono la possibilità di vedere in streaming anche una sola partita, come Crotone Juventus, a 9,99 euro, ma non mancano le occasioni di acquistare ticket mensili, stagionali o pass con contenuti variabili.

In aggiunta, ci sono svariati canali stranieri come ORF, RSI, LA2 e RTL che avendo ottenuto i diritti radiotelevisivi per la Serie A, trasmettono lo streaming online sui propri siti web. Si può tentare di vedere Crotone Juventus anche nei paesi Lettonia con TV6, Lituania con TV6, Lussemburgo con RTL, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Messico con Televisa, Moldavia con Canal 3, Paesi Bassi con SBS Nicaragua con Canal 4, Norvegia con MTG. Non è scontato che le trasmettano Sampdoria Roma e non mancano dubbi dal punto di vista legale. In questa stagione lo streaming delle gare del campionato italiano di calcio passa anche dai siti di bookmaker. In pratica le principali agenzie che operano anche in Italia propongono il live streaming dei match sulle proprie piattaforme web.