Crotone Juventus streaming gratis live. Dove vedere

La Juventus se la vedrà con il Crotone nel recupero della 18esima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Match apparentemente senza risultato tra i calabresi, costantemente nei piani bassi della classifica, e la squadra di Allegri ovvero la capolista di campionato. I bianconeri sono ancora davanti a tutti con le inseguitrici a debita distanza. Proprio le sfida di domenica sera contro l'Inter ha dato ulteriori certezze alla squadra bianconera che continua ad andare avanti su tre fronti. Per Bonucci e compagni vincere in questo recupero significherebbe avanzare in maniera decisiva in classifica. Il Crotone è dunque chiamato a una vera e propria impresa al cospetto dei bianconeri padroni della classifica, ma dalla sua non può permettersi di perdere terreno rispetto alla zona calda.

Juventus Crotone formazioni e come arrivano le squadre

Dietro Allegri dovrebbe scegliere Dani Alves a destra per avere più spinta e più velocità, con Alex Sandro dalla parte opposta mentre nelle terre di mezzo potrebbe esordire Marchisio dal primo minuto. Ci sono tanti modi di vincere, e la Juventus li conosce tutti. Può dare spettacolo con i suoi campioni, oppure trovare il gol e poi soffrire, difendersi, contenere. Così come è venuto fuori domenica sera, a vincere sono quasi sempre i bianconeri, e anche con merito: il grandissimo gol di Cuadrado è qualcosa che profuma intensamente di sesto titolo consecutivo. La Juve ha ancora qualcosa in più, anche nella sua versione operaia e non troppo scintillante.

Juventus Crotone streaming: come vedere

Basta con Rojadirecta: ormai esistono siti del tutto legali per vedere Juventus Crotone in streaming. Si consigliano, ad esempio, quelli delle emittenti che hanno acquistato i diritti delle gare di Serie A e che sono facilmente fruibili in Rete: Orf, Rsi, Arena Sport del Montenegro, Rtl, La2, Armenia TV. Non è comunque un passaggio scontato sia perché non tutti i canali associano il live streaming e sia perché non tutti i giudici sono convinti della liceità di questa proposta. Altri Paesi e canali su cui è possibile fare un tentativo per lo streaming di Juventus Crotone sono Messico con Televisa, Indonesia con RCTI, Lituania con TV6, Irlanda con RTÉ e TV3, Macedonia con MRT, Kosovo con RTK, Moldavia con Canal 3, Lussemburgo con RTL, Malta con PBS, Lettonia con TV6.

Naturalmente ci sono le piattaforme di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Premium Play, che assicurano una visione di qualità delle partite con il vantaggio di godere anche della telecronaca in italiano. In pista c'è anche la piattaforma Now TV per la visione on demand e in streaming di Juventus Crotone. Non serve alcun abbonamento e gli incontri possono essere visti senza vincoli purché si sia già sottoscritto un pacchetto mensile. Nell'elenco delle possibilità per vedere Juventus Crotone ci sono infine i siti dei bookmaker, anche se non tutte le gare sono trasmesse e la fruizione è quasi sempre legata al mantenimento di un profilo attivo. Nel ventaglio delle opportunità per lo streaming dei match di calcio c'è l'app Tim. Il costo del servizio è di 9,99 euro per l'attivazione annuale e di 1,99 euro per ogni incontro acquistato.