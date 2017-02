Sassuolo Milan streaming su Rojadirecta e sistemi differenti dopo chiusura link. Mediaset Premium e Sky contro provider e utenti

AGGIORNAMENTO: E dopo un anno, eccoci di nuovo qui con Sassuolo Milan, in una prospettiva cambiata e non poco, visto le fatiche del Sassuolo e il Milan in piena corsa ancora per l'Europa, ma soprattutto ritrovato nella grinta e voglia. Lo streaming di Sassuolo Milan su Rojadirecte a ltri modi lo abbiamo visto in questo articolo

AGGIORNAMENTO: Rojadirecta è stato chiuso in Italia e non si dovrebbe vedere, ma ora la pirateria compi ìe un duro attacco senza precedenti e promuove fortemente online su Internet per vedere Sassuolo Milan su Rojadirecta un metodo legale (VPN) per vedere ovviamente illegalmente Sassuolo Milan. Sky e Mediaset Premium non sono state con le mani in mano e sono pronte ad attaccare chi promuove quetso servizio, ma anche gli stessi consumatori che lo utilizzino che dovranno quindi stare molto attenti anche perchè le multe e le sanzioni potrebbero essere molto salate. E' una guerra aperta.

(articolo a titolo e scopo informativo, ricordiamo che da sempre siamo contro la pirateria che danneggia il mercato audiotelevisivo italiano)

E' tutto pronto a Reggio Emilia per la ventottesima giornata della Serie A di calcio, in cui il Sassuolo è chiamato a confrontarsi con il Milan. Una gara che ha valore anche per la corsa all'Europa League, nonostante i rossoneri non nascondano di puntare al terzo posto, che li introdurrebbe al preliminare di Champions League.

Il Sassuolo è reduce dalla vittoria ottenuta a Roma contro la Lazio, che ha confermato la ripresa di Sansone e compagni dopo un lungo periodo di appannamento. All'Olimpico la squadra di Di Francesco si è difesa con ordine, per poi far partire rapide offensive che hanno messo costantemente in difficoltà la retroguardia biancoceleste. Dopo la rete del raddoppio di Defrel, in particolare, il Sassuolo ha praticamente dominato, mettendo più volte l'uomo davanti a Berisha e soltanto la mancanza di precisione degli avanti ha impedito un successo più largo.

Il Milan ha invece incontrato più di una difficoltà contro il Torino, vincendo alla fine grazie ad una rete di Antonelli su azione scaturita da un calcio d'angolo. Una vittoria non esaltante, che ha avuto però il pregio di portare i ragazzi di Mihajlovic a sei punti dal terzo posto. Inoltre il Milan ha agevolmente regolato l'Alessandria nella semifinale di Coppa Italia, raggiungendo così la finale della competizione. I risultati delle ultime settimane sembrano dare finalmente ragione al tecnico, dopo gli stenti dei primi mesi, ma ora occorre finire bene la stagione.

Di Francesco potrà scegliere l'undici titolare senza alcun problema, essendo fermo il solo Laribi, anche se con ogni probabilità il tecnico emiliano opterà per la conferma della squadra che tanto validamente si è comportata all'Olimpico.

Nel Milan saranno invece assenti Abate, Montolivo e Niang, per squalifica il primo, per infortunio gli altri due. Al posto del laterale difensivo giocherà De Sciglio, mentre Bertolacci e Menez avranno l'occasione di partire dal primo minuto in mezzo al campo e in attacco.

La gara si preannuncia molto equilibrata e senza un reale favorito. Se il Milan punta con decisione al terzo posto, il Sassuolo sembra intenzionato a non lasciare nulla di intentato per raggiungere l'Europa League, che sarebbe il degno coronamento per la grande crescita mostrata dal club emiliano negli ultimi anni.

Il match Sassuolo-Milan si potrà vedere in diretta gratis streaming live con il commento in italiano.

L' incontro sarà trasmesso in diretta sui canali calcio di Sky Sport e Mediaset Premium, che mettono a disposizione dei propri clienti la possibilità di vedere gratis le partite in streaming tramite le app Sky Go e Premium Play, che permettono di vedere le partite in diretta live su cellulari e tablet Android o Apple come iPhone e iPad.

Anche la compagnia telefoniche Tim fà vedere la partita della propria squadra sul cellulare e sul tablet, a 29 Euro per tutta la stagione.

Da non dimenticare anche SkyGo Online che permette di acquistare la partita Sassuolo-Milan per chi non è abbonato a Sky, con la stessa qualità che offre la tv satellitare.

Da aggiungere ai metodi sopra elencati, alcune tv straniere che avendo ottenuto i diritti tv per l'Europa League rendono disponibile le trasmissioni anche sui loro siti internet.