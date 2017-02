Sassuolo Milan streaming e tv gratis in italiano

I padroni di casa allenati da Eusebio Di Francesco stanno trovando la brillantezza che li aveva caratterizzati nella prima parte della stagione e arrivano a questa partita con entusiasmo. Anche i rossoneri allenati da Vincenzo Montella sono in grande forma. La squadra dell'ormai ex presidente Berlusconi ha cambiato passo rispetto allo scorso anno, migliorando soprattutto la fase difensiva, mettendo in fila una serie di interessanti vittorie. Le due squadre sono distanziate in classifica da appena 14 punti. Il Milan si trova al 7° posto con 44 punti.

Sassuolo Milan stato di forma e dubbi di formazione

Al Mapei Stadium il Sassuolo dovrà fare i conti incertezze di formazione. Mister Di Francesco non rinuncerà a schierare il suo classico 4-3-3. La porta sarà difesa da Consigli, mentre la linea difensiva titolare sarà formata da Gazzola a destra, Letschert ed Acerbi al centro, Peluso a sinistra. A centrocampo Pellegrini, Aquilani e Duncan. Nel tridente dovrebbe essere della partita Berardi che completerà il reparto con Defrel e Politano. Montella a Reggio Emilia punterà su uno speculare 4-3-3, schierando Donnarumma tra i pali, Abate terzino destro, Gomez e Paletta al centro della difesa, De Sciglio terzino sinistro. A centrocampo Kucka, Sosa e Pasalic mentre in attacco il bomber rossonero Carlos Bacca saràa ffiancao da Suso e Deulofeu.

A proposito di calciatori ex rossoneri nessun disgelo verso Mario Balotelli da parte della nazionale italiane. Le indicazioni sono arrivate dal secondo stage a Coverciano dedicato agli emergenti. Le parole al riguardo di Gabriele Orial sono state chiare. Con Balotelli si sono sentiti ma a ora non ci sono in agenda incontri con lui. Il team manager azzurro non ha chiuso le porte, spiegando comunque che dipenderà dall'attaccante e dalle sue prestazioni. L'ex numero 45 del Milano è stato espulso sabato contro il Lorient per aver insultato l'arbitro, un episodio che non favorisce il suo eventuale ritorno in azzurro.

Sassuolo Milan streaming live gratis

Sassuolo Milan si può vedere in diretta streaming live anche in italiano e gratis. Viene infatti trasmessa da Sky e da Mediaset Premium con Sky Go e Premium Play per tablet e cellulari Android o Apple come iPad e iPhone. E c'è anche la piattaforma web Now TV, per la cui fruizione non serve abbonarsi al canale satellitare. Le promozioni adesso in vigore prevedono la possibilità di vedere in streaming anche una sola partita, come Sassuolo Milan, a 9,99 euro ma non mancano le occasioni di acquistare ticket mensili, stagionali o pass con contenuti variabili.

In aggiunta, ci sono svariati canali stranieri come ORF, RSI, LA2 e RTL che avendo ottenuto i diritti radiotelevisivi per la Serie A, trasmettono lo streaming online sui propri siti web. Si può tentare di vedere Sassuolo Milan anche nei paesi Lettonia con TV6, Lituania con TV6, Lussemburgo con RTL, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Messico con Televisa, Moldavia con Canal 3, Paesi Bassi con SBS Nicaragua con Canal 4, Norvegia con MTG. Non è scontato che trasmettano Sassuolo Milan e non mancano dubbi dal punto di vista legale. In questa stagione lo streaming delle gare del campionato italiano di calcio passa anche dai siti di bookmaker. In pratica le principali agenzie che operano anche in Italia propongono il live streaming dei match sulle proprie piattaforme web.