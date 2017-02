Sassuolo Milan streaming live gratis: come vedere e dove

Nelle ultime settimane le due squadre hanno dimostrato di attraversare un buono stato di forma ed è per questo che c'è molta attesa per la partita del Mapei Stadium. Sassuolo e Milan sono separate in classifica da 14 punti e questa potrebbe essere l'ultima occasione per la squadra di Eusebio Di Francesco di tornare ad avvicinarsi ai rossoneri. Dopo le prime 25 giornate di campionato il Sassuolo occupa il 12° posto della classifica con 30 punti al suo attivo, mentre il Milan si trova attualmente al 7° posto con 44 punti e spera ancora di poter raggiungere il 3° posto (occupato attualmente dal Napoli che ha 54 punti) che garantirebbe l'accesso alla prossima Champions League.

Sassuolo Milan formazioni probabili

Contro i rossoneri il Sassuolo cercherà di vincere e per farlo Di Francesco si affiderà come sempre al modulo 4-3-3. La squadra titolare sarà composta da Consigli in porta, Gazzola nel ruolo di terzino destro, Peluso ed Acerbi al centro della difesa, Dell'Orco terzino sinistro. A centrocampo Pellegrini e Duncan saranno affiancati dal nuovo acquisto Aquilani. Davanti il tridente composto da Berardi, Defrel e Politano. A Reggio Emilia il Milan dovrà fare a meno di giocatori importanti come Bonaventura, Montolivo, Romagnoli e Antonelli. Vincenzo Montealla conferma il modulo 4-3-3 mandando in campo il tridente d'attacco formata da Suso, Bacca, Deulofeu. In porta giocherà come sempre Donnarumma, davanti al quale si posizioneranno da destra verso sinistra Abate, Gomez, Paletta, De Sciglio. A centrocampo Sosa in regia, con Kucka e Pasalic nel ruolo di mezzali. Dalle parti dei rossoneri c'è aria di fiducia mentre i padroni di casa cercano il riscatto dopo una prima parte di stagione segnato da troppi infortuni.

Sassuolo Milan streaming: come vedere

Per vedere Sassuolo Milan in streaming ci sono tante opportunità, al pari e anzi di più dello scorso anno. Come quella che arriva dai siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti per la trasmissione delle immagini del campionato italiano di calcio. Tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi Moldavia con Canal 3, Macedonia con MRT, Malta con PBS, Lussemburgo con RTL, Messico con Televisa, Paesi Bassi con SBS, Lituania con TV6, Nicaragua con Canal 4, Lettonia con TV6, Norvegia con MTG. Nulla va dato per scontato poiché non c'è automatismo tra possesso dei diritti radiotelevisivi e diretta live sul web.

Ecco poi i siti dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi si è alle prese con alcuni limiti, come quelli relativi alla registrazione e alla necessità di aprire un conto ed essere giocatori attivi da dimostrare con puntate con una certa frequenza. Sicuramente via libera con Now TV che non richiede di legarsi a Sky con un abbonamento e sono acquistabili ticket mensili o stagionali. Può infatti essere acquistata anche sola Sassuolo Milan da vedere in streaming a 9,99 euro su PC o sul proprio smartphone o tablet. Tuttavia rispetto allo scorso anno con Sky Online, anche in questo caso c'è qualche condizione preliminare aggiuntiva di cui tenere conto.