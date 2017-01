Dove vedere Palermo Inter streaming gratis diretta live. Dove vedere su migliori siti web e come diretta

L'Inter è a caccia di continuità di risultati per continuare quella rincorsa a un piazzamento utile per accedere alla prossima edizione della Champions League. Il Palermo è in crisi profondo a il cambio di allenatore non ha garantito la scossa sperata. Palermo Inter è dunque una partita interessante perché entrambe le squadre sono alla ricerca di tre preziosi punti per ragioni differenti. Se i favori del pronostico sono tutti per i nerazzurri, la voglia di rivalsa dei rosanero, associata al fattore pubblico in casa e ricordando il faticoso turno settimanale di Coppa Italia disputato dai nerazzurri, rappresenta un punto a favore della squadra di Eugenio Corini.

Palermo Inter formazioni condizionate

Tra i padroni di casa le principali incertezze riguardano l'impiego di Pezzella o Aleesami come esterno di sinistra con l'impegnativo compito di contenere le azioni d'attacco dei nerazzurri e partecipare alla fase offensiva. In mediana si contendono invece una maglia Chochev e Gazzi con il primo favorito sul secondo. Dubbi sugli undici da mandare in campo anche per Stefano Pioli. Sembra certo che dal primo minuto possa scendere in campo Brozovic, parzialmente a riposo nei 120 minuti disputati in Coppa Italia. Ma a fargli posto potrebbero non essere né Gagliardini e né Kondogbia, piuttosto a loro agio nella mediana nerazzurra. Potrebbe accomodarsi in panchina Joao Mario con conseguente nuova esclusione per Banega. Una seconda incertezza è nel reparto difensivo: chi accanto a Miranda? Medel o Murillo?

La partita si presenta dunque abbastanza equilibrata, proprio in considerazione dello stato di forma non ottimale di entrambe le squadre. L'Inter è leggermente favorita, ma dovrà stare molto attenta a non scoprirsi prestando il fianco alle ripartenze degli avversari, che potrebbero mettere in grande difficoltà la difesa nerazzurra. Il tutto mentre in casa Inter si continua a parlare di calciomercato. Non solo in riferimento a questa sessione invernale, ma anche in prospettiva estiva, considerando che stanno circolando indiscrezioni su un o più grandi colpi. In ogni caso c'è ancora tempo e la priorità è adesso fare bene in terra siciliana.

Palermo Inter streaming: come e dove vedere

Così come capita tutte le volte che sono i nerazzurri a disputare una gara di campionato, anche in occasione di Inter Palermo ci sono diversi modi per lo streaming da smartphone, tablet e PC. Indichiamo subito Now TV ovvero la piattaforma di Sky con cui vedere la partita anche senza contratto ovvero con un rapido acquisto on demand. Il costo è di 9,99 euro, ma c'è la possibilità di acquistare ticket mensili o pass di varia durata. Segnaliamo quindi lo streaming con i siti dei bookmaker. Non tutte le agenzie lo permettono e comunque vincolando il live streaming ad alune condizioni come la registrazione e l'apertura di un conto. Oppure ci sono i siti delle emittenti straniere che hanno acquisto i diritti radiotelevisivi delle immagini della Serie A. Per Palermo Inter è possibile fare un tentativo con Cipro con CyBC, Danimarca con MTG, Ecuador con RTS, Estonia con TV6, El Salvador con TCS, Georgia con GPB, Germania con ZDF.