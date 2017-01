Palermo Inter streaming live gratis diretta. Dove vedere link, siti web

Si torna in campo per un altro fine settimana di calcio e Palermo Inter è certamente uno degli impegni più interessanti. La squadra di Pioli è reduce dall'ottima ma stancante partita in Coppa Italia contro il Bologna. Un match combattuto, dove la squadra nerazzurra ha messo in campo tutto ciò che aveva per poi spuntarla ai supplementari. L'Inter sembra essersi ritrovata e cercherà di ripartire con questo spirito per cercare quella rimonta in campionato che possa portare a un posto in Champions League. I nerazzurri hanno cinque punti di ritardo dalla zona Champions occupata da Roma e Napoli, ma c'è un intero girone di ritorno da disputare.

Palermo Inter: le ultime sulla formazione

L'Inter che dovrebbe scendere in campo con pochi cambi rispetto alla formazione vista in Coppa Italia, ma con qualche novità. In particolare potrebbe tornare Icardi al centro dell'attacco, con Candreva e Perisic al suo supporto, in difesa invece torneranno Miranda e Murillo, mentre saranno confermati D'Ambrosio e Ansaldi sulle fasce. Infine in mediana conferme assolute per Kondogbia e Gagliardini, con Brozovic preferito a Banega e Joao Mario. Pioli a Palermo avrà tutti a disposizione, tranne Miangue e Gnoukouri in odore di mercato e dunque non convocati, e per questo la scelta sarà più complicata, ma il tecnico non la considera affatto una difficoltà.

Di sicuro giocherà Gagliardini che si è inserito benissimo in squadra per la semplicità e la serenità con cui è entrato ha evidenziato una grande personalità. Stefano Pioli è determinato a continuare con le vittorie. Ha le redini bene in pugno, non rimane che guidare con coraggio. Sa bene che occorre insistere. La squadra ha gli atteggiamenti giusti, ma anche che sono passati da vittorie sofferte. In ogni caso si dice convinto che quando si lavora tanto e bene bisogna credere nei propri giocatori e nelle proprie qualità. Il Palermo invece arriva a questo match mentre si trova in piena zona retrocessione. La salvezza è distante ben 8 punti. Mister Corini potrebbe schierare un Palermo prudente ma allo stesso tempo non rinunciatario. I dubbi principali riguardano Pezzella o Aleesami sulla fascia sinistra e Chochev o Gazzi a centrocampo.

Palermo Inter streaming: come vedere, anche gratis

Naturalmente anche Palermo Inter può essere vista in streaming, con una delle tante possibilità offerte in questo inizio 2017. Sui siti dei canali satellitari, ad esempio, come quello svizzero RSI La2, quello svizzero-tedesco RTL e quello austriaco ORF. Sullo schermo del televisore si può invece tentare su Astra 1 (19,2 gradi est) e Hotbird 13 (13 gradi est). Non ci sono dubbi che Palermo Inter sia visibile in streaming su Now TV. Non occorre abbonarsi a Sky e possono essere acquistate e viste anche singoli match. Il costo per vedere Palermo Inter in diretta live è di 9,99 euro, ma non mancano occasioni di acquisto di ticket settimanali o mensili. Un'opzione aggiunta, che presenta similitudini con i siti dei canali satellitari, è quella dei portali dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi occorre avere un conto aperto ed essere attivi.