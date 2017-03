Auguri Festa della Donna 2017 frasi, video, foto, sms originali,divertenti, feste Roma, Milano, Genova, Torino,regali oltre mimose

'Auguri e felice festa della donna alla ragazza più dolce e bella che i miei occhi abbiano mai visto. Grazie di esistere', 'L'8 marzo non cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande. Auguri a tutte le donne', 'Le donne sorridono quando vogliono gridare, cantano quando vogliono piangere, piangono quando sono felici, ridono quando sono nervose, lottano per quello che vogliono, amano senza condizioni, si accontentano delle piccole cose... per questo dico auguri donne', 'A te donna, madre, moglie, sorella, compagna, amica. A te donna, insostituibile fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà', 'Oggi avrei voluto regalarti un fiore bellissimo ma non posso, perchè il fiore più bello sei proprio tu amore mio. Buona festa della donna'.

Ma anche 'Buon 8 marzo a tutte le donne che ogni giorno urlano in silenzio a quelle che non possono vivere la propria femminilità, alle donne che dedicano la loro vita alla famiglia e alla cura degli altri', 'Donna, oggi è la tua festa, ma non mi basta un giorno per ammirare la tua bellezza; per farlo dovrebbe essere ogni giorno la tua festa', 'Donne, una parola che vola nell'aria... una parola che esprime amore, delicatezza e sincerità. Auguri'.

Queste sono solo alcune delle frasi che si possono inviare per augurare buona festa della donna a tutti gli esseri femminili che rendono unica la nostra vita, dalle mamme, alle mogli, alle fidanzate, alle sorelle, alle amiche, perché a volte far sentire speciale chi ci è accanto ogni giorno è un grande regalo. Anche se, come sostengono in tante, dovrebbe essere ogni giorno così. Gli auguri per una buona festa della donna si possono inviare anche con immagini, cartoline, anche animate e divertenti, che si possono trovare su siti come www.cartoline.it, o facendo video particolari e originali da inviare su Whats app o postare anche su Facebook. Qualsiasi modo sarà comunque gradito.

E da Milano, a Napoli, Torino, Genova, Roma, sono tantissime le idee possibili per trascorrere un 8 marzo diverso dalle solite giornate. Innanzitutto in ogni città martedì 8 marzo sarà gratis per tutte le donne l’ingresso a musei civici, monumenti e luoghi della storia. Così come altrettanto divertenti e speciali sono le serate organizzate dai principali locali delle città. Non mancano nemmeno particolari spettacoli teatrali e iniziative tutte dedicate alle donne, dalle maratone in rosa organizzate in diverse città per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, a itinerari per le strade della propria città, come si farà a Torino, alla scoperta delle donne della propria città diventate importanti e famose in tutto il mondo.

Se a Roma e Napoli, insieme alle classiche serate in discoteca, punto forte sarà l’arte, visti i numerosi eventi previsti tra musei, teatri e Palazzi della storia, a Milano e Torino, insieme ai percorsi culturali, ci si potrà divertire all’insegna di balli, strip e cene a tema nei locali della movida. Nel capoluogo meneghino, al The Beach, si esibiranno i Centocelle Nightmare, dalle 19 e si può scegliere tra la formula aperitivo e discoteca a 10 euro o cena e disco a 25 euro. Cena e serata decisamente elegante al Just Cavalli, dove si inizia a festeggiare la festa della donna alle 19:30 con l'aperitivo (10 euro con un drink e un flute di benvenuto) per passare poi alla cena alle 20:30 (alla carta o al prezzo fisso di 50 euro), e al party, dalle 23:30, dove saranno distribuiti special gift della Just Cavalli Collection.

A Genova al Bloser, piazza Marsala, dalle 21 Andrea Gado sarà Eva per uno spettacolo di stand-up comedy e cabaret surreale, che mescola teatro e canzonette; al Ferro e Fuoco, in via Sabotino 46, si potrà trascorrere la serata all’insegna di cibo, varietà e boylesque. Festa della donna tutta brasiliana al Rodizio Brasileiro in via Paolo Giacometti 36. Cena e musica dal vivo è la serata proposta dall'Antica Osteria della Castagna, in via Romana della Castagna 20r - Genova Quarto, per la Festa della donna. Ricco il menù.