Frasi, messaggi Festa della Donna 2017 auguri, foto, video. Regali idee gratis o 5-10-20 euro. Musei gratis dove andare, cosa fare

I pensieri ideali da regalare per la Festa della Donna a costi differenti, frasi e dediche romantiche e come trascorrere la serata dell’8 marzo: idee e consigli

Mercoledì 8 marzo si celebra la festa della donna e, anche se si dice che l’importanza delle donne della nostra vita deve essere manifestata ogni giorni, quella di martedì potrebbe essere l’occasione ideale per un pensiero speciale. Irrinunciabile regalare un bel mazzo di mimose alla donna della propria vita, che si tratti di una moglie, una compagna o un’amica, o un pensiero scambiato tra donne, le mimose rappresentano il simbolo di questa festa, quindi impossibile non acquistarle anche perché sono decisamente accessibili come prezzi, variando dai 10, 20 euro anche più se nella composizione si decidesse di mettere altri fiori, come rose rosse o orchidee.

Regali Festa della Donna

Per un dolce pensiero si possono regalare anche cioccolatini, magari di quelli con forme particolari, ripieni o confezionati in composizioni particolari simili a quelle dei dolcetti. Nulla però sarebbe più appropriato come regalo di un completino intimo, che si può trovare anche a 20 euro, per le donne amanti della lingerie o che amano essere sempre femminili. Con soli 5 euro si possono invece trovare particolari candele profumate che potrebbero essere accese per rendere la serata con la propria donna ricca di atmosfera. Chi invece vuol fare un dono diverso, potrebbe farsi un giro per beauty farm della propria città per regalare un momento di benessere alla propria donna.

Perché infatti non pensare a regalare attimi intensi di massaggi, maschere di bellezza, saune e bagni tonificanti. I prezzi di questi trattamenti partono dai 20 euro. Ed è possibile farli tra amiche o semplicemente donarli. Ogni piccolo dono o mazzo di fiori regalato potrebbe essere accompagnato da bigliettini con frasi di auguri e dediche come ‘Oggi più che mai splende la tua forza di donna che si manifesta sempre nelle piccole cose quotidiane. Auguri’, o ‘Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e pratica, fantastica ogni giorno dell'anno’, ‘Ti guardo e vedo nei tuoi occhi mamma lo specchio di un’esistenza da imitare per quanto è bella. Auguri’, ‘Le donne sono splendide creature, raffinate ed eleganti anche quando portano il mondo sulle spalle. Ma tra tutte sei e rimarrai tu la Regina del mio cuore, che con i fatti mi hai dimostrato quanto di bello c’è nell’essere donna. Grazie di tutto, buon 8 Marzo Mamma’, ‘Ti amo amore mio, e gli auguri festa della donna più speciali sono per te, che tra tutte, sei la donna con cui vorrei per sempre stare’.

Frasi auguri Festa delle donne

Per avere idee e consigli, è possibile cconsultare siti ad hoc come cartoline.it, www.amando.it, http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/festa-della-donna/pag1, http://www.frasionline.it/frasi-auguri-festa-donna.htm, http://www.controcampus.it/2016/03/auguri-festa-della-donna-frasi-immagini-e-video-buon-8-marzo/. E per trascorrere una bella serata magari speciale, si potrebbe organizzare una cena romantica per la propria lei o cucinare insieme al papà per la propria mamma per trascorrere una serata in famiglia. Si può anche decidere di trascorrere la serata a teatro: sono diversi, infatti, gli spettacoli organizzati in occasione della Festa della donna cui è possibile andare.