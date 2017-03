Auguri Festa della Donna 2017 frasi d'amore, divertenti, più belle, eventi, feste 8 marzo 2017 giornata internazionale della donna

L'8 marzo si terrà non solo la festa della donna, ma in tutto il mondo si festeggia la giornata internazionale del diritto della donna. Ecco gli eventi più significativi nel nostro paese.

In questa giornata tutti i musei, e altre strutture culturali, saranno aperte e l'accesso per tutte le donne sarà gratuito. Inoltre nelle principali piazze italiane si terrà la manifestazione chiamata La Voce delle donne: una campagna che vuole promuovere la lotta contro la violenza che le donne di tutto il mondo sono costrette a subire, e troppo spesso queste violenze nascono proprio nelle mura domestiche.

Un'altra iniziativa interessante, che si terrà nella settimana della festa delle donne, è la promozione gratuita di lezioni di kickboxing che si terranno in tantissime palestre italiane, un modo per allenare tutte el donne a difendersi da sole.

A Torino invece si terrà una manifestazione che andrò a sensibilizzare le donne per l prevenzione nella lotta contro al seno al cancro, inoltre ci sarà anche una riaccolta di fondi per aiutare la ricerca. Inoltre in tanti teatri italiani si terranno tante manifestazione teatrali che avranno il compito di raccontare la donna in tutte le sue manie, opere dalla grande ironia ma che allo stesso tempo vanno a dimostrare quanto sia grande la forza e la'mroe di duna donna.

Per dedicare delle farsi di auguri alle donne che amate dovete cercare di creare frasi ad effetto, ma visto che gli uomini non sono molto bravi in questo ecco che si può trovare qualche sito che può aiutare. In particolare sul sito frasiamorose.it si possono ricavare delle frasi davvero molto belle, dalle quali si può prendere un pezzo e magari mettere qualcosa di proprio, oppure si può anche copiare integralmente questa frase e dedicarla, il risultato comunque sarà quello si stupire la propria donna visto che queste frasi presentano un elevato grado di romanticismo.