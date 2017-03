Frasi Auguri Festa della Donna 2017: messaggi, dediche per meravigliare amiche, fidanzate, moglie, mamma.Feste Napoli,Milano,Roma

Come trasccorere la Festa della donna 2017a Milano, Roma, Napoli e idee per frasi di auguri da inviare: come avere spunti e idee

Frasi auguri

'Auguri per la tua festa donna che illumini da sempre il nostro cammino rendendolo più sicuro e gioioso’, ‘Tanti auguri a te donna in questo giorno dedicato alla tua forza’, ‘Auguri per la Festa della Donna’, ‘Tanti auguri con tutto il cuore e siate sempre di buonumore, perché voi donne siete un fiore e con un sorriso rallegrate il nostro cuore’, ‘Mille e più donne potrei incontrare nella mia vita, nessuna mai sarà come te’, ‘Se fosse per me, ogni giorno sarebbe la festa della donna, ma solo per una donna, la mia, quella che mi fa perdere la testa’, ‘Buon 8 marzo a tutte le donne speciali come te’, ‘Donne, parola che vola nell'aria, parola che esprime amore, delicatezza e sincerità’: sono solo alcune delle frasi da dedicare alle donne della propria donna vita e che si possono trovare su siti pensierieparole.it, http://aforisticamente.com/, http://www.frasionline.it/frasi-auguri-festa-donna.htm, cartoline.it, http://www.amando.it/festa-della-donna/frasi.htm-, http://www.publiweb.com/nel_web/festa-della-donna-messaggi-auguri.html.

Sono tantissime le idee e gli spunti che si possono trovare consultando questi siti che spaziano tra frasi per dediche romantiche, e frasi più divertenti, ironiche e spiritose da dedicare a mamme, amiche, mogli, fidanzate, sorelle, zie, cugine. C’è solo l’imbarazzo della scelta, così come l’imbarazzo della scelta c’è nel decidere come trascorrere martedì 8 marzo.

Cosa fare per la festa delle donne

C’è chi non festeggia questa ricorrenza, dicendo che ogni giorno dovrebbe essere il giorno delle donne, c’è chi invece solo per divertimento e curiosità decide di organizzare con le proprie amiche serate diverse dal solito e particolari.

E da Milano a Roma e Napoli sono diversi i locali della movida che hanno organizzato serate a tema, alcune anche con strip annesso, come quella del The Beach a Milano dove si esibiranno i Centocelle Nightmare, ma anche semplicemente cene a tema con menù particolari. Di certo c’è che la festa della donna di quest’anno sarà soprattutto all’insegna della cultura: in tutte le grandi città italiane, oltre quelle citate, i musei civici prevederanno l’ingresso gratis per tutte le donne.