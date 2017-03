Migliori auguri Frasi Festa della Donna 2017, del Papà e Pasqua 2017. Video, foto, disegni,Facebook,Whatsapp siti web migliori

A grandi passi verso la Festa della donna 2017. Dove trovare la parole più adatte per fare gli auguri ovvero le frasi più originali, divertenti e simpatiche in vista della Festa Papà e della Pasqua 2017? Naturalmente il web è lo strumento più idoneo per effettuare una ricerca proficua sia per la varietà delle scelte e sia per la gratuità delle proposte. Sia che si tratti di frasi da spedire con un messaggio di posta elettronica, con un sms sul cellulare o via WhatsApp e sia di composizioni più elaborate, come poesie in rima o filastrocche, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Basta dare un'occhiata, tra i tanti, alle sezioni di cui è composto il sito auguri.it.

Tra le cartoline elettroniche, la maggior parte delle quali con tono ironico, indichiamo Donna, oggi è la tua festa, E' la festa della donna, rilassati!, Auguri a tutte le donne!, Busta con fiori per l'8 marzo, Regali per la festa della donna, Vigili del fuoco per la festa delle donne, Amica donna mia di Eros Ramazzotti, 8 marzo, auguri a tutte le donne, In memoria dell'8 marzo, Festa delle donne e dei fiori, Strip-tease per la Festa della Donna.

Un'altra ampia collezione di proposte per fare gli auguri per la Festa della donna2016 è presente sul portale frasionline.it. Una delle caratteristiche è la possibilità di leggere quanto pubblicato da altri utenti e pubblicare i propri pensieri.

Tra le frasi più condivise dai lettori c'è la seguente: "L'8 marzo non cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri a tutte le donne!". Una medesima varietà è presente sul sito pensieriparole.it, che viene costantemente arricchito di nuove proposte.

Non vuole evidentemente essere da meno bellefrasi.com con frasi di questo tenore: "Trovare qualcosa che sia abbastanza estetico da dare valore all'esistenza di un uomo, che abbia grazia, bellezza, armonia, intensità". Basta spulciare tra le tanti pagine e la soluzione migliore verrà a galla.

A proposito di cartoline elettroniche da spedire a mamma, moglie, fidanzata, nonne e amiche, il cui utilizzo è gratuito, un sicuro punto di riferimento anche per la Festa della donna 2016 è cartoline.it. In vetrina ci sono le simpatiche Brioso augurio alle donne, Festa della donna con Tarzan e Jane, Mimose per la festa della donna, Mazzo di mimose, Sulle note di "Quello che le donne non dicono", Auguri a tutte le donne, Auguri per la festa della donna, Il gentiluovo dell'8 marzo, Per le donne amanti della natura, Sei la mia ballerina, Divertenti auguri per l'8 marzo.