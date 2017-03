Frasi Auguri Festa della Donna 2017 immagini, video auguri, gratis musei Firenze, Milano, Roma. Cosa fare, dove andare feste donne

Si avvicina la Festa della Donna che si celebra mercoledì 8 marzo e ogni città si prepara a festeggiare con eventi, iniziative e serate particolari. Nelle principali città italiane, infatti, da Torino a Milano, Roma e Napoli, sono diverse le iniziative organizzate, a partire dalle ormai consuete giornate della cultura dedicata alle donne che prevede l’accesso gratuito a musei e monumenti a serate a tema organizzate proprio per loro. In ogni città citata, inoltre, i locali più alla moda, ma non solo, hanno organizzato serate speciali dedicate alle donne, da cene particolari magari a tema a feste da ballo, con balletti e strip compresi. Ma per chi non amasse questo genere di divertimento, i principali teatri di Italia porteranno in scena commedie e spettacoli di vario genere con protagonista il mondo delle donne.

E perché non regalarsi una speciale serata in musica? A Napoli, per esempio, la sera del 8 marzo è in programma il concerto di Francesco De Gregori, a Firenze ci sarà Luca Carboni, mentre a Bologna prevista una serata in compagnia di Don Airey, il tastierista dei Deep Purple. Se a Roma sarà possibile, insieme agli eventi serali nei locali, girare alla scoperta della città antica tra monumenti e musei senza pagare, a Torino, in occasione della Festa della Donna, è stato organizzato un tour per le vie, le piazze, i monumenti, i luoghi più importanti e antichi della città, alla scoperta delle storie di donne famose, nate e vissute a Torino che sono state particolarmente importanti in tutto il mondo. L’appuntamento, per gli interessati, è in Piazza Castello alle 19.

Chi, invece, vuole festeggiare questo giorno all’insegna del buon cibo e della musica potrà trascorrere la serata al Bellagio Club: dalle 21 prevista ricca cena a buffet con Francesco Arca ospite. Dopo la cena, si balla e dalle 23:30 potranno entrare anche gli uomini. A Milano, presso il Planetario di Milano Ulrico Hoepli, le appassionate di astronomia, miti e leggende possono prendere parte all’evento ‘Donne e astronomia, l’altra metà del cielo’, conferenza tenuta da Monica Aimone sulle storie di donne che hanno contribuito, con il loro genio e il loro lavoro, alle grandi rivelazioni astronomiche. Dalle 21.



Chi ama il teatro potrà invece scegliere tra gli eventi ‘Volevo una cena romantica…e l’ho pagata io’, di Daniele Ceva, Barbara Foria, Giulia Ricciardi e Marzio Rossi presso il Teatro Leonardo, spettacolo irriverente e davvero divertente sull’ostinazione di noi donne nel cercare il nostro principe azzurro, e lo spettacolo comedy show ‘Puppetry of the penis’, in programma al Teatro Nuovo. Per le amanti della cucina, fino all’8 marzo a Milano c’è l’evento Identità Golose 2016, il congresso internazionale della cucina e della pasticceria d’autore presso il MiCo- Milano Congressi in via Gattamelata.

E per augurare buona Festa della donna si può scegliere tra foto, video, biglietti e un'ampia varietà di frasi da dedicare. Tra i pensieri più comuni: 'Tanti auguri alle creature più meravigliose e, anche, più super complicate di questo mondo. Auguri Donne', 'Auguri per la tua festa donna che illumini da sempre il nostro cammino rendendolo più sicuro e gioioso', 'Un augurio speciale a te donna in questo giorno dedicato alla tua forza magica', 'Sapere di poter contare su donne come te è una speranza per tutti. Auguri per la Festa della Donna'.

Altri auguri comuni includono: 'Per la festa dell'8 marzo non voglio fare un unico augurio alle donne del mondo, ma un augurio ad una donna unica al mondo: te', 'L'8 marzo non fa altro che ricordarci quanto siano importanti le donne in tutti i giorni dell'anno', 'Donne, parola che vola nell'aria, parola che esprime amore, delicatezza e sincerità'.