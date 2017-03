Auguri Festa della Donna: frasi auguri mercoledì 8 Marzo foto più belle con mimose, video simpatici, originali

Come al solito il web si rivela prezioso per trovare il modo migliore per fare gli auguri per la festa della donna di martedì.

Si entra nella settimana che porta alla Festa della donna 2017 e puntuale come ogni anno si pone la questione di come fare gli auguri ovvero della ricerca delle parole più appropriate da inviare con un sms sul cellulare o via WhatsApp. Messaggi, frasi, video, disegni, immagini: la Rete è come al solito una miniera di risorse. Basta una rapida ricerca per disporre di molte idee a portata di click, sfruttabili anche per la ricorrenza dell'8marzo.

Per chi preferisce qualcosa di nuovo, che va al di là delle frasi più tradizionali, suggeriamo una visita al sito lascatoladeisegreti.it. Una delle dediche più interessanti inizia così: "Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventan bianchi, i giorni si trasformano in anni. Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua convinzione non hanno età. Dietro ogni linea di arrivo c'è una linea di partenza. Dietro ogni successo c'è un'ultra delusione".

Il resto ve lo facciamo scoprire. Fra le dediche che su frasionline.it ha avuto un maggior riscontro c'è la seguente: "Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne".

Sul sito sms-pronti.com, le proposte non sono solitamente superiori della lunghezza standard di 160 caratteri così da permettere un solo invio via sms, come la seguente: "Un mondo senza donne è come un film senza protagonista non avrebbe senso.

Per la vostra importanza, tantissimi infiniti auguri per la vostra festa". In questo momento è una delle frasi più condivise Il sito pensieriparole.it, che si arricchisce delle idee degli utenti, è molto interessante per la ricercatezza di molti testi: "Auguri a te che sei una donna, a te che sei una mamma, a te che mandi avanti la nostra vita. Auguri per questo giorno speciale dedicato a te che ti fai in quattro per la famiglia".

Altrettanto vario è il panorama delle cartoline elettroniche. Fra i siti più popolari e consultati per tutte ogni ricorrenza, c'è cartoline.it. Tra le card più interessanti ci sono Brioso augurio alle donne, Festa della donna con Tarzan e Jane, Mimose per la festa della donna, Mazzo di mimose, Sulle note di "Quello che le donne non dicono", Auguri a tutte le donne, Auguri per la festa della donna, Il gentiluovo dell'8 marzo, Per le donne amanti della natura, Sei la mia ballerina, Divertenti auguri per l'8 marzo. Qualunque sia la scelta, l'utilizzo del servizio è completamente gratuito ed è sufficiente un indirizzo di posta elettronica per l'invio della card.