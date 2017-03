Auguri Festa della Donna 2017 dediche, frasi, biglietti, foto, video per amiche, moglie, mamma, fidanzata. Feste, cosa fare,andare

Le idee per inviare auguri per la Festa della Donna 2017 e come trascorrere la giornata dell’8 marzo con amiche o in famiglia

La Giornata Internazionale dedicata alle donne, secondo la leggenda, nasce per ricordare la morte di decine di operaie in un rogo di una fabbrica di New York, ma trae origine, in realtà, dalla conquista del loro diritto di voto, conquistato inizialmente negli Stati Uniti. Un percorso di emancipazione arrivato fino ai nostri giorni che ha visto le donne conquistare sempre più diritti e posizioni di rilievo nella sociale.

Come non pensare di celebrare queste conquiste con semplici parole che esaltano la forza di queste figure? Sono diverse le idee per augurare una buona Festa della Donna alle donne della propria vita, che siano amiche, mamme, fidanzate, mogli, nonne.

Le frasi che si possono inviare tramite messaggi o da scrivere su un tradizionale biglietto d’auguri da affiancare alle classiche mimose per la Festa della Donna sono davvero molte, e possono essere tradizionali o simpatiche e divertenti, in base al destinatario del messaggio.

Tra alcune frasi 'Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno. Auguri', 'A te nonna, la Donna più importante della mia vita. Senza di te non sarei mai diventata quella che sono. Auguri in questo giorno particolare', o semplicemente 'Buona festa della donna', 'Auguri per la festa delle done'.

O ancora 'Mille auguri per la festa della donna, allegri, colorati, accesi e tanti come i gialli fiori profumati di questo bellissimo ramo di mimosa', 'La festa della Donna dovrebbe essere tutti i giorni dell'anno, perchè sono queste meravigliose creature a dare un senso alle nostre vite. Auguri Donne', 'Per la festa dell'8 Marzo vorrei fare gli auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo ad una donna unica nel mondo: te', 'Donna, che con un solo sguardo fai palpitare il mio cuore, dedico a te tutto il mio amore in questa giornata dedicata a te'.

L’8 marzo è anche l’occasione per trascorrere una giornata o una serata tra amiche o con le donne della propria famiglia e, a seconda della giornata o della serata che si intende trascorrere, sono diverse le possibilità. I locali di ogni città hanno organizzato serate a tema o particolari, anche con spettacoli di strip per le più trasgressive, mentre per trascorrere la giornata in maniera più tranquilla si potrebbe decidere di passare qualche ora in compagnia di qualche amica in una spa o, se se ne ha l’opportunità, visitare una città d’arte alla scoperta della cultura e della storia della nostro Paese.