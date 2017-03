Frasi auguri Festa della donna 2017 e messaggi auguri con iniziative e musei gratis giornata mondiale diritti donne

Conto alla rovescia per la Festa della donna 2017 e come capita tutti gli anni, un'idea sempre gradita è quella di fare gli auguri alle persone più vicine, amiche, moglie, mamma, nonna, fidanzata, con una bella frase. Basta spulciare tra i tanti siti web creati per le occasioni di festività per trovare le parole più adatte, originali, simpatiche e divertenti da sfruttare sia per l'invio di un breve messaggio di testo sul cellulare sia per un più elaborato messaggio di posta elettronica e sia, naturalmente, per WhatsApp.

Tra le piattaforme più fornite c'è pensieriparole.it, utile per ogni occasione, che mette in mostra anche frasi come questa: "Non è perbenismo, non faccio la moralista, sono una donna normale come qualunque altra, ma difendo i miei diritti con i denti. Auguri a tutte quelle donne che lottano ogni giorno".

Quella dell'8 marzo è una giornata speciale. Non è un caso che il Ministero dei Beni Culturali abbia invitato alla gratuità dell'ingresso per le donne e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno abbia promosso una campagna di informazione e sensibilizzazione, per raccontare l'evoluzione del ruolo della donna nella Polizia di Stato e l'impegno dell'amministrazione in difesa delle donne

Un ampio ventaglio di idee è presente sul sito frasionline.it. Per ciascuna di esse è presente il nome dell'autore e il contatore dei click ottenuti. Sta scalando posizioni "Come riusciamo, giorno dopo giorno, a vivere sereni, contenti, come facciamo a ritrovare sempre il sorriso nonostante le tante avversità? Semplice, grazie alla donna che abbiamo accanto! Auguri donne e grazie di esistere!".

Come suggerito dal nome, sms-pronti.com si caratterizza per la lunghezza delle frasi che nella maggior parte dei casi non supera quella standard de 160 caratteri per l'invio di un SMS. Tra quelle più carine c'è la seguente: "Nei tuoi silenzi mi sento un minatore perso nel buoi di una miniera alla ricerca del diamante più prezioso... il tuo cuore... un bacio tenero perché sei una donna speciale ".

Poi c'è il sito carloneworld.it che, oltre alle cartoline, propone anche immagini, foto e PPS. Su 123greetings è invece possibile creare cartoline per la Festa della donna 2016 da PC, smartphone e tablet, spedirle a uno o più destinatari via posta elettronica e poi condividerle sui di social network o con un messaggio multimediale.

A proposito di card digitali, ecco quelle video di kisseo.it: Buona Festa della Donna, Una bellissima giornata, Bella e in fiore, Tanti auguri, una giornata profumata, Giornata Internazionale di tutte le donne, Cartolina auguri con libellula e fiori, Mazzo di fiori elegante, Diploma di donna ideale, Tanti auguri con fiori, La mia riconoscenza ogni giorno, Auguri, sei la più bella, Shopping fra amiche.