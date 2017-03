Frasi Festa della Donna messaggi, dediche biglietti con frasi da scrivere o fatte. Feste per le donne 2017 Roma, Napoli, Milano

Mercoledì 8 marzo è il giorno della Festa della Donne, che nasce come la Giornata Internazionale della donna, istituita nel 1908 in memoria di tante operaie morte nel rogo di una fabbrica di New York. Ma in realtà la festa trae le sue orgini dall'approvazione del diritto di voto per le donne.

Nel 1909 negli Stati Uniti, il partito Socialista americano decise infatti di festeggiare la conquista al diritto di voto per le donne. Poi, alle manifestazioni per il suffragio universale si unirono presto ad altre rivendicazioni dei diritti femminili; migliaia di operaie di New York scioperarono per giorni e giorni per chiedere un aumento del salario e un miglioramento delle condizioni di lavoro.

Il 25 marzo del 1911, poi, nella fabbrica Triangle di New York, a causa di un incendio, 146 lavoratori, la maggior parte donne, persero la vita e forse da questo episodio è nata la storia della celebrazione della Festa delle donne in loro onore.

La data dell'8 marzo è stata scelta quando, nel 1917, proprio in quel giorno le donne di San Pietroburgo sono scese in piazza per chiedere la fine della guerra, avviando la rivoluzione russa di febbraio, cui si ispirarono le delegate della Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste a Mosca scegliendo l'8 marzo per istituire la Giornata Internazionale dell'Operaia.

E’ impossibile non pensare di dedicare nel giorno della Festa della Donna un pensiero particolare a quella più importante della nostra vita, che sia una mamma, una nonna, una zia, un’amica, una moglie, una fidanzata, una compagna, una sorella.

Tutto mercoledì prossimo profumerà di donna e per chi volesse idee e consigli su frasi e messaggi da dedicare può consultare siti specifici come http://www.amando.it/festa-della-donna/frasi.htm-, cartoline.it, pensierieparole.it, http://aforisticamente.com/, http://www.frasionline.it/frasi-auguri-festa-donna.htm, http://www.publiweb.com/nel_web/festa-della-donna-messaggi-auguri.html, dove si possono trovare semplici pensieri come ‘Auguri per la Festa della Donna’, a frasi come ‘Ciao Amore, nel giorno della festa delle donne ti mando un augurio grandissimo e ti ricordo che per me sei la più bella’, o ‘A te donna, madre, moglie, sorella, compagna, amica. A te donna, insostituibile fonte di vita, sostegno, speranza, calore per uomini e civiltà’, ad aforismi e citazioni tratte da libri e film.

Diverse sono poi le idee per trascorrere la serata o l’intera giornata all’insegna di arte, cultura, divertimento, svago o relax. Da Milano, a Napoli, a Roma, innanzitutto, martedì 8 marzo, è previsto l’ingresso gratuito in tutti i musei civici e monumenti.

Diversi poi gli spettacoli teatrali che andranno in scena a tema. Per esempio, il Teatro San Carlo ha organizzato un’interessante evento dedicato alle donne, in particolare a quelle che hanno contribuito alla storia culturale ed intellettuale del nostro Teatro. L’iniziativa chiamata ‘Donne…all’Opera!’ sarà supportata dalle guide esperte del Teatro che tracceranno i profili di tutte le più importanti figure femminili che hanno fatto la storia del San Carlo esibendosi e partecipando alle tante iniziative.

In ogni città, poi, i locali della movida e non organizzano serate speciali dedicate alle donne, da cene con particolari menù e serate di musica sfrenata. Ma si potrebbe pensare anche di organizzare una cenetta a casa per la propria donna o trascorrere una giornata con le proprie amiche, o con la propria mamma, in una spa, tra massaggi e trattamenti benessere all'insegna del relax.