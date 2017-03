Auguri Festa della Donna 2017 frasi Whatsapp, Facebook, regali ultimo minuto, musei gratis, feste Torino, Roma, Milano

Musei civici gratis per tutte le donne mercoledì 8 marzo: quali visitare a Milano, Firenze, Napoli, Torino, Roma e frasi da inviare per augurare buona festa della donna

Musei, monumenti, aree archeologiche statali gratis per la festa della donne martedì 8 marzo e per l’occasione verranno anche organizzate visite, eventi e manifestazioni a tema da selezionare sul sito del Ministero del Ministero della Cultura, proprio sottolineare l’importanza di questa giornata dedicata ai diritti delle donne.

Durante la Festa della donna, l’onlus WeWorld invita le donne ad aderire alla Campagna La voce delle donne per invitare gli oltre 6 milioni di donne che in Italia subiscono atti di violenza a parlare. Inviando un sms da cellulare personale o chiamando da telefono fisso il si possono donare 2 euro, per aiutare a dire basta alla violenza sulle donne e i fondi raccolti serviranno a sostenere sia il progetto SOStegno Donna, che garantisce gli sportelli dedicati alle vittime aperti tutto, in tutti i Pronto Soccorso dei maggiori ospedali italiani, da Roma a Napoli, Firenze, Torino, Milano, Palermo.

A Firenze, tra i musei civici gratis per la Festa della donna 2016 sono: Museo di Palazzo Vecchio (ore 9-19), Scavi del Teatro Romano (ore 9 -19), Torre di Arnolfo (ore 10-17), Santa Maria Novella (ore 9-17:30), Museo Novecento (ore 9-18) e Museo del Bigallo (ore 10:30-16:30).

Tra i musei statali da visitare gratis a Napoli: Appartamento Storico Palazzo Reale, Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Complesso termale di via Terracina, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo del Novecento, Museo di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Villa Pignatelli.

Anche a Torino, Roma, e Milano l’8 marzo l’ingresso ai musei sarà gratis per tutte le donne: coinvolti nell’iniziativa i musei civici milanesi, mentre per gli amanti del teatro, andranno in scena due principali spettacoli a tema: al Teatro Leonardo di Milano andrà in scena ‘Volevo una cena romantica… e l’ho pagata io!’, uno spettacolo auto ironico e divertente dell’attrice comica partenopea Daniela Ceva; al Teatro Nuovo torna in scena ‘Puppetry of the penis’, commedia irriverente che ha fatto il giro del mondo toccando più di trenta Paesi e venendo tradotto in 5 lingue differenti: Simon Morley e David Friend, gli ideatori, allieteranno il pubblico femminile con i divertenti Origami genitali.

Tante le idee che si possono consultare su siti specializzati come pensierieparole.it, http://aforisticamente.com/, http://www.frasionline.it/frasi-auguri-festa-donna.htm, cartoline.it, http://www.amando.it/festa-della-donna/frasi.htm-, http://www.publiweb.com/nel_web/festa-della-donna-messaggi-auguri.html per scegliere frasi e messaggi per augurare buona festa della Donna, tramite classici messaggi, bigliettini o anche tramite Facebook e Whatsapp.

Si tratta di frasi che potrebbero accompagnare piccoli doni alle proprie donne, dal classico ramoscello di mimose, che potrebbe essere inserito anche in una composizione con altri fiori e decorazioni, a cioccolatini, o pacchetti benessere.