Frasi Auguri Festa della Donna 2017: biglietti, messaggi Facebook, Whatsapp, sms per stupire fidanzata, moglie, amiche, mamma

Domani, mercoledì 8 marzo, si celebra la festa della donna: come fare gli auguri a tutte le donne della propria vita per una giornata speciale

Mercoledì 8 marzo, si celebra la festa della donna: la leggenda narra che la Giornata Internazionale dedicata alle donne sia nata per commemorare la morte di un gruppo di operaie di una fabbrico di New York andata a fuoco. E secondo la leggenda tra le ceneri di quanto era andato bruciato, l’unica cosa illesa era stato un albero di mimose nelle vicinanze della fabbriche, motivo per cui è diventato il fiore simbolo di questa festa.

Trae dunque origini storiche e decisamente importanti una festa che ormai, per molte, è diventata solo l’occasione per trascorrere una giornata o anche solo una serata all’insegna del divertimento con le amiche. Altre, però, non ritengono si tratti di una festa da dover celebrare, e soprattutto in questo modo, e decidono di passarla come una solita giornata dell’anno.

Resta, tuttavia, l’occasione giusta, come fosse un qualsiasi giorno speciale al pari di un compleanno, per esempio, per esprimere alle donne al proprio fianco, che si tratti di amiche, fidanzate, sorelle, mamme, mogli, compagni, quanto affetto, amore e gratitudine si provi nei loro confronti. A volte, infatti, fa sempre bene sentirsi amate e perché non farlo dedicando semplici auguri, classici bigliettini, pensieri e dediche che possono essere di ogni tipo, da quelle più romantiche a quelle più simpatiche, divertenti e originali?

Per i meno fantasiosi c'è la possibilità di farsi un giro online, su siti specifici.

‘A te mamma, la Donna più importante della mia vita. Senza di te non sarei mai diventata quella che sono. Auguri in questo giorno particolare', o semplicemente 'Buona festa della donna’, ‘La festa della Donna dovrebbe essere tutti i giorni dell'anno, perchè sono queste meravigliose creature a dare un senso alle nostre vite. Auguri Donne’.

E ancora: ‘Auguri a tutte le donne del mondo, ma un augurio speciale desidero farlo ad una donna unica nel mondo: tu’, ‘W le Donne, le creature più importanti dell'universo, senza di loro il mondo sarebbe perso. Auguri’, ‘Una dolce dedica alle Donne della nostra vita, a quegli Angeli che rendono, giorno dopo giorno, la nostra esistenza migliore. Auguri’, ‘Auguri per la tua festa con tutta la mia stima e la mia ammirazione’, ‘Auguri Anche se ogni giorno dovreste essere festeggiate perché siete speciali’, ‘Buon 8 marzo a tutte le donne speciali come te’.

Ancora: ‘E' un essere delicato ma forte, dolce ma deciso, è la donna che prima o poi abbiamo tutti la fortuna di avere accanto. Auguri a tutte le lei’, ‘Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre. Auguri a tutte le donne’, ‘Piangono quando sono contente, ridono quando sono nervose, trovano sempre la forza per andare avanti e un sorriso per tirarti su, questo e tanto altro sono le donne. Auguri’, ‘Auguri per questa giornata della donna, categoria di cui tu sei il più splendido degli esemplari’.