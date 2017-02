Real Madrid Napoli streaming. Vedere

Battuto il Genoa senza troppi affanni adesso la testa può andare a Real Madrid Napoli la gara di una vita valida per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Questa volta il confronto appare improbo perfino per una squadra che sta incantando con prestazioni sempre sopra le righe e un gioco che da più parti viene definito come il più bello d’Europa. Ma quando difronte ti trovi campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e la squadra campione d’Europa e del Mondo in carica, tra l’altro la più titolata al mondo beh, ci può anche stare.

Due soli i precedenti tra queste due squadre e risalgono all’ormai lontano 1987/88 quando la più prestigiosa competizione europea si chiamava ancora Coppa dei Campioni e vi partecipavano solo le squadre che nella stagione precedente avessero vinto il campionato nei rispettivi paesi.

Come i più grandi ricorderanno sicuramente quella doppia sfida si concluse con una sconfitta dei partenopei al Bernabeu per due reti a zero e un pareggio per uno a uno al San Paolo che non permisero al Napoli allenato da Bianchi, che schierava in campo un certo Diego Armando Maradona, di superare il primo turno della coppa. Non esistevano i gironi di qualificazione. Una delusione cocente ma chi quel trenta settembre 1997 si trovava al San Paolo gremito finoall’inverosimile o nelle vicinanze non potrà mai dimenticare l’urlo spaventoso di unafolla composta da 83.827 spettatori al gol di Francini del momentaneo uno a zero che aveva illuso i partenopei. Altri tempi, altro calcio. A Madrid il Napoli sarà seguito da una ressa di tifosi impressionante. Sono prenotati voli da ogni angolo del pianeta con destinazione Madrid. Chi non potrà esserci, però, oltre alla possibilità offerta da Mediaset Premium, potrà scegliere anche di guardare Real Madrid Napoli in streaming.

Real Madrid Napoli Merengues al completo

Contro il Napoli, a dispetto delle speranze coltivate per diverso tempo dai tifosiazzurri, le Merengues si presenteranno all’appuntamento al gran completo. Vestendo l’abito della festa. Zidane, infatti è riuscito nella non facile impresa di recuperare tutti i big che si erano infortunati fatta eccezione per Bale. Saranno regolarmente in campo sia Marcelo che Modric oltre a Carvajal e Pepe.

Real Madrid Napoli Mertens al centro dell’attacco. E per gli azzurri questo atteggiamento rispettoso del Real, è un motivo di orgoglio. Sarri studierà attentamente la formazione di Zidane e proverà a contrapporre le giuste contromisure. Dalle parole del tecnico toscano dopo la vittoria contro il Genoa si capisce che Mertens avrà grandi probabilità di partire al centro dell’attacco azzurro.

Per il resto dovrebbe essere il solito Napoli. E i tifosi azzurri sperano che sia cosìanche mercoledì sera intorno alle 23.00.

Vedere Real Madrid Napoli in streaming

Vedere Real Madrid Napoli in streaming sarà possibile. Ma bisogna sempre tenere fede ad alcuni suggerimenti per evitare ogni tipo di problema e soprattutto per riuscire nel proprio intento non rimanendo a bocca asciutta. La soluzione più immediata è quella di scegliere Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva la Champions e trasmetterà in diretta tv l’evento o anche in streaming grazie alla piattaforma Premium Play, ma bisognerà aver sottoscritto l’abbonamento oppure comprare la singola partita. Altrimenti vale sempre il discorso di cercare siti dei canali satellitari stranieri che potrebbero trasmettere le immagini della partita in maniera del tutto legale. Ecco qualche esempio: Action in Bulgaria, RCN TV Colombia BHRT e Televizija OBN Bosnia ed Erzegovina, BT Sport e ITV nel Regno Unito, UzReport TV in Uzbekistan, CCTV in Cina Teletica in Costa Rica, Meridiano Television in Venezuela, bTV Ukrayina in Ucraina, LeTV, Sina, Tencent e PPTV. Infine alcuni siti dii bookmakers stranieri potrebbero mandare le immagini in streaming perché hanno comprato i diritti con la stessa modalità con cui Snai e Betclic hanno acquistato quelli per trasmettere alcune partite del campionato italiano. Ma per gli italiani potrebbe essere molto difficile accedervi perché non viene data la possibilità di iscrizione.