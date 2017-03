Auguri Festa della Donna 2017 frasi originali, divertenti, simpatici,musei gratis. Feste mercoeldì 8 Marzo Milano, Roma, Torino

Le migliori frasi di auguri per la festa della donna 2017, musei civici gratis per tutte e feste nelle principali città italiane

Sono diversi i siti specifici dove si possono prendere spunti e idee per augurare buona festa della donna 2017 alle proprie mamme, alle proprie mogli, fidanzate, compagne, sorelle. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra frasi come ‘La tua festa l’8 marzo. La mia ogni giorno che trascorro con te. Auguri’, ‘Oggi avrei voluto regalarti un fiore bellissimo ma non posso, perché il fiore più bello sei proprio tu amore mio. Buona Festa della Donna’, ‘Auguri a te che sei una donna, a te che sei una mamma, a te che mandi avanti la nostra vita. Auguri per questo giorno speciale dedicato a te che ti fai in quattro per la famiglia’,

E ‘Tanti auguri alla donna che mi ha reso immensamente felice donandomi i nostri figli’, ‘Tanti auguri alla donna più bella del mondo e che mi ha donato la vita. Buon 8 marzo, Mamma’, ‘Auguroni. Mi raccomando non fare follie e non vedere troppi spogliarellisti. Un bacione’, ‘Tanti auguri alla donna più bella del mondo e che mi ha donato la vita. Buon 8 marzo, Mamma ti voglio tanto bene’.

Eventi festa della donna

Tantissimi anche gli eventi e le feste organizzate nelle principali città italiane, da Torino a Milano, Napoli, Roma. E’ importante segnalare che in ogni città domani è previsto l’ingresso gratis ai musei civici e ai monumenti storici di queste città e non solo.

Il Comune di Milano inizierà le celebrazioni alle 10 a Palazzo Marino dove sarà ricordato il 2 giugno del 1946, giorno in cui il voto venne esteso anche alle donne italiane; alle 11 al Giardino dei Giusti verranno ricordate sei donne tramite una dedica speciale e sei alberi nel giardino, che prenderanno i loro nomi; mentre alle 14:30 al Palazzo di Giustizia si terrà il convegno ‘Donne e Islam’.

Festa della donna a Roma

A Roma, invece, si festeggia all’insegna dell’arte: le donne potranno entrare gratis a Palazzo Poli, al Museo Nazionale Preistorico Luigi Pigorini, alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea per ‘Femminismo a Roma negli anni Settanta’.

Festa delle donne a Napoli

Anche Napoli si prepari a festeggiare domani la festa della donna all’insegna dell’arte, offrendo l’ingresso gratuito a Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Complesso termale di via Terracina, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo del Novecento, Museo di Capodimonte, Palazzo Reale di Napoli, Villa Pignatelli.

Inoltre, il Teatro San Carlo ha organizzato un’interessante evento dedicato alle donne, in particolare a quelle che hanno contribuito alla storia culturale ed intellettuale del nostro Teatro. ‘Donne…all’Opera!’, questo il nome dell’evento, rivelerà i profili di tutte le donne più importanti che hanno fatto la storia del San Carlo esibendosi.