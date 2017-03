Auguri animati Festa della Donna 2017 con video e foto, biglietti e frasi. Dove trovare siti web per frasi simpatiche e divertenti

In occasione della Festa della donna ci sono tanti modi per fare gli auguri in maniera simpatica e originale.

Ancora poche ore di attesa prima della Festa della donna 2017. Per trovare il modo più originale per fare gli auguri con biglietti, immagini, frasi e cartoline elettroniche per fidanzate, amiche e moglie, occorre naturalmente fare riferimento al web.

Sono innumerevoli le opportunità sia per chi vuole spedire una card digitale sia per chi preferisce foto e video da inviare con un messaggio di posta elettronica o via WhatsApp.

Alcuni dei portali più utilizzati sono frasionline.it, frasissime.it, angolodellefrasi.it, frasi.net, quai sempre arricchi dai contributi inviati dagli stessi utenti. Non passano inosservati agli amanti dell'originalità, le foto pubblicate dal sito donnaclick.it, decisamente utili per l'occasione.

Uno dei siti più noti per le card digitali è cartoline.net, la cui sezione Festa della donna 2016 si compone di Brioso augurio alle donne, Festa della donna con Tarzan e Jane, Mimose per la festa della donna, Mazzo di mimose, Sulle note di "Quello che le donne non dicono", Auguri a tutte le donne, Auguri per la festa della donna, Il gentiluovo dell'8 marzo, Per le donne amanti della natura, Sei la mia ballerina, Divertenti auguri per l'8 marzo. Ecco poi amando.it: individuata l'immagine, basta indicare nome e cognome del destinatario, scrivere la frase di accompagnamento e aggiungere la firma.

E sempre in tema di cartoline, sia statiche sia animate, ecco poi carloneworld.it. Il sito filastrocche.it consente invece di personalizzare i biglietti di auguri con pochi click. A conclusione del lavoro svolto, è possibile il salvataggio sul PC, la stampa, l'invio con un messaggio di posta elettronica e naturalmente la condivisione sui principali siti di social network, Twitter e Facebook su tutti.

Tra le soluzioni proposte da kisseo.it ci sono Buona Festa della Donna, Una bellissima giornata, Bella e in fiore, Tanti auguri, una giornata profumata, Giornata Internazionale di tutte le donne, Cartolina auguri con libellula e fiori, Mazzo di fiori elegante, Diploma di donna ideale, Tanti auguri con fiori, La mia riconoscenza ogni giorno, Auguri, sei la più bella, Shopping fra amiche.

Sul versante video, in prima fila c'è rivelazioni.com con Quello che fanno le donne in macchina, Le donne vanno sempre ascoltata, Le donne e i saldi, State molto attenti a far piangere una donna, Donna ti voglio cantare, 8 motivi per odiare le donne italiane, 10 motivi per amare le donne italiane, La donna invisibile, Il volto della donna nell'arte, Il video che le donne non dovrebbero mai guardare, Passeggiata lungo la vita: come cambia una donna, Les Beaux Frères, umorismo e acrobazie artistiche, Sono curvy e me ne vanto! 5 cose che una donna in carne non dovrebbe invidiare a una donna (troppo) magra.