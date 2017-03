Auguri Festa della donna 2017 frasi divertenti, simpatiche e tutto quello che bisogna conoscere per festa donne. Musei gratis

Musei gratis da visitare domani 8 marzo per la festa della donna e idee per inviare auguri alle proprie donne: consigli

Si celebra domani, mercoledì 8 marzo, la festa della donna 2017, occasione che, insieme a commemorazioni storiche, offrirà a tutte le donne la possibilità di accedere gratuitamente a musei, mostre, monumenti della storia. Iniziativa promossa dal Ministero dei Beni culturali, farà certamente piacere a tutte quelle donne che intendono trascorrere una giornata diversa, all’insegna di arte e cultura.

Il ministro Franceschini ha, inoltre, invitato i direttori dei musei ad organizzare visite, eventi e manifestazioni a tema nei luoghi della cultura statali per sottolineare l’importanza di domani per i diritti delle donne.

A Milano, per esempio, si potranno visitare gratuitamente la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, il museo Cenacolo Vinciano, Palazzo Arese-Litta, il Parco archeologico dell’anfiteatro romano e Antiquarium Alda Levi, la Pinacoteca di Brera e tutti gli altri musei civici.

A Torino, libero accesso previsto per l’archivio di Stato di Torino, l’armeria Reale di Torino, la Biblioteca nazionale universitaria e la Biblioteca reale, la Cappella della SS. Sindone, la Galleria Sabauda, i Giardini Reali, i Musei Reali di Torino, il Museo di antichità, Palazzo Reale di Torino.

Spostandoci a Genova, invece, si potranno visitare l’Archivio di Stato di Genova, la Biblioteca Universitaria di Genova, la Galleria nazionale di palazzo Spinola, il Museo di Palazzo Reale.

Anche Roma apre le porte di tutti i suoi musei e i suoi monumenti storici e aree archeologiche e ricordiamo due particolari appuntamenti: ‘L’arte è donna’, visita guidata a partire dalle 17 presso la Galleria Spada, con tappe della vita di regine, sante ed eroine che hanno fatto la storia dell’umanità; e ‘Il femminismo a Roma negli anni settanta’, incontro che si terrà nella Biblioteca di storia moderna e contemporanea dalle 17.

Su siti come pensierieparole.it, http://aforisticamente.com/, http://www.frasionline.it/frasi-auguri-festa-donna.htm, cartoline.it, http://www.amando.it/festa-della-donna/frasi.htm-, http://www.publiweb.com/nel_web/festa-della-donna-messaggi-auguri.html, si possono trovare diverse idee per frasi di auguri romantiche, divertenti, e ironici, da inviare alla propria donna.

Tra qualche consiglio, pensieri come ‘Tanti auguri con tutto il cuore e siate sempre di buonumore, perché voi donne siete un fiore e con un sorriso rallegrate il nostro cuore’, ‘Se fosse per me, ogni giorno sarebbe la festa della donna, ma solo per una donna, la mia, quella che mi fa perdere la testa’, ‘Buon 8 marzo a tutte le donne’, ‘Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e pratica, fantastica ogni giorno dell'anno’, ‘Tra tutte sei e rimarrai tu la Regina del mio cuore. Grazie di tutto, buon 8 Marzo Mamma’.