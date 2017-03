Auguri Festa della donna 2017: alternativa mimosa per frasi auguri per sorprendere amiche, moglie, fidanzata e regali

Dedicare un pensiero speciale o un dono particolare alla donna della propria vita, che siano amiche, mamme, fidanzate,mogli, nonne, sorelle mercoledì 8 marzo 2017, sarà possibile. Si celebra, infatti la festa della donna e nonostante si dica che ogni giorno dovrebbe essere speciale per tutte le donne è anche vero che avere un pensiero particolare fa sempre un gran piacere a tutte.

Non regali costosi, ma simboli, per celebrare la figura di una persona che da sempre e per sempre accudisce e si prende cura di chiunque intorno a se. Perché non regalare allora il classico ramoscello di mimose che potrebbe essere anche accompagnato da altri fiori, come rose rosse? Si tratta, si sa benissimo, di un regalo sempre gradito dalle donne.

La mimosa come simbolo di questa festa deriva dal fatto che durante l’incendio nella fabbrica di New York in cui morirono decide di donne, a sopravvivere fu un albero di mimose non lontano dal luogo del rogo. Insieme alle mimose, però, si può pesare di donare semplicemente una scatola di cioccolatini, magari di quelli preferiti dalla propria mamma o dalla propria moglie, o anche artigianali.

E perché non pensare a confezionare regalini fai da te? Si potrebbe per esempio acquistare una candela, metterla in un piccolo vaso da decorare magari con una dedica speciale per la propria mamma. Chi è brava a lavorare a maglia potrebbe realizzare oggetti sfiziosi per le proprie amiche.

E tanti uomini bravi ai fornelli potrebbero regalare alle loro compagne una bella cenetta romantica pronta da servire in tavola domani sera a lume di candela. Impossibile poi non pensare ad accompagnare ogni piccolo dono o mazzo di fiori con una dedica speciale.

Chi volesse idee e consigli può consultare siti online specializzati, come amando.it, pensierieparole,it, frasi online,it, cartoline.it, o trovare aforismi che riescano ben esprimere amore e gratitudine verso al donna che si ha accanto.

Ricco l’elenco di frasi tra cui scegliere: ‘Un giorno all’anno tutto si ferma per ricordare quanto sia speciale e meravigliosamente unico il genere femminile. Per noi uomini resterete sempre un mistero, ma non c’è alcun dubbio che siate voi a portare avanti il mondo’, ‘Oggi il mondo si inchina a voi donne: sorella, amica, moglie, amante, madre, compagna. Tutto inizia per mezzo di voi, e nulla avrà mai fine, se a prendersene cura ci sarà una donna’, ‘Auguri per la festa delle donne, auguri ad una donna speciale ed unica come te’.

E ancora: ‘Tante sono le frasi festa delle donne, ma i messaggi più belli sono come voi: semplici e diretti, che arrivano subito al cuore. Auguri a tutte le donne, le creature più speciali del creato’, Le donne sono le creature più meravigliose, fragili e potenti che ci siano al mondo. Il fiore più bello, delicato e deciso che esista sei tu, che oggi meriti gli auguri più belli. Buona festa delle donne alla mia fidanzata, la creatura più bella, l’amore mio più grande’, o ‘Un pensiero per la festa della donna per te, che come una mimosa bella e profumata, trasmetti allegria ovunque tu vada. Buon 8 Marzo’.