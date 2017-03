Auguri Festa della Donna: frasi più belle, indimenticabili per stupire amiche, fidanzata, moglie. Dove andare Milano, Roma

Frasi e dediche per augurare buona festa della donne a tutte e le idee dell’ultimo minuto per trascorrere una giornata o una serata speciale

Queste sono solo alcune delle idee da cui prendere spunto per dedicare frasi di auguri speciali per celebrare la festa della donna mercoledì 8 marzo. Si tratta di una giornata che se per molte trascorrerà senza alcuna differenza rispetto a tutte le altre giornate dell’anno, per altre potrebbe essere l’occasione di passare una giornata o una sola serata all’insegna del divertimento con le amiche, del romanticismo con il proprio marito o il proprio fidanzato, o magari con le donne della propria famiglia, mamme, sorelle, nonne, zie.

‘Oggi il mondo si inchina a voi donne: sorella, amica, moglie, amante, madre, compagna. Tutto inizia per mezzo di voi, e nulla avrà mai fine, se a prendersene cura ci sarà una donna’

‘Auguri per la festa delle donne, auguri ad una donna speciale ed unica come te’

‘Auguri a tutte le donne, le creature più speciali del creato’

‘Auguri per la festa della donna per te, che come una mimosa bella e profumata, trasmetti allegria ovunque tu vada’

‘Sarebbe un mondo allo sbaraglio, quello di oggi, se non fosse per voi. Con l’augurio che in tutto il mondo non ci sia più bisogno di ricordare quanto sia speciale e difficile essere donna, madre, moglie e lavoratrice nello stesso istante’

‘Una sola giornata non è sufficiente, lo sappiamo tutti. Il problema è che solo le donne sono capaci di dimostrare amore, perché sono fatte loro stesse d’amore! Auguri ai fiori più belli che colorano il mondo’.

E tantissime sono le possibilità tra cui scegliere per trascorrere una serata diversa: i principali locali delle città di Italia, da Milano, a Roma, Napoli, Torino, hanno organizzato cene e serate a tema, alcune ‘condite’ con spettacoli di stiptease.

Per consultare i principali eventi si possono consultare i siti degli eventi di ogni città e scegliere quello che più si addice al tipo di serata che si vuole trascorrere.

Ma domani potrebbe essere anche l’occasione ideale per rilassarsi, magari in qualche spa, per tutto il giorno o anche solo per qualche ora, con la propria mamma, un’amica, o tra fidanzati scegliendo di farsi coccolare da massaggi e trattamenti rigeneranti per il corpo, perché non c’è nulla di più speciale che prendersi tempo per il proprio benessere.

Per le amanti dell’arte e della cultura, è bene sapere che domani, martedì 8 marzo, i musei civici di Torino, Milano, Roma, Napoli, ma anche Firenze, Bologna, e non solo, saranno accessibili gratuitamente così come monumenti e aree archeologiche, e Palazzi e Ville. Imperdibile, dunque, l’occasione di dilettarsi tra mostre e percorsi alla scoperta della storia senza dover preoccuparsi di pagare il biglietto.

A Roma, inoltre, l'ingresso gratis è previsto anche a Palazzo Poli per ‘Sentieri di Mani’, alla Biblioteca di storia moderna e contemporanea per ‘Il femminismo a Roma negli anni settanta’, e al Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico Luigi Pigorini con ‘Preistorie di donne’. Inoltre, lassociazione culturale Asino D’Oro ha organizzato un itinerario serale che partirà da Piazza Farnese e ripercorrerà la storia delle donne che hanno contribuito a rendere grande la città eterna.