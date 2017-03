Immagini Festa della donna 2017 auguri dediche, foto, video, frasi più belli su Whatsapp, Facebook. Siti web migliori dove trovare

Frasi e disegni da dedicare alle donne della propria vita per celebrare la festa della donna 2017: i siti consigliati per le idee migliori

E’ domani, mercoledì 8 marzo, la festa della donna e ci si prepara a scatenarsi con messaggi, bigliettini, frasi da inviare a tutte le donne che si conoscono. E che si scelga di farlo tramite classico sms, o mms, Whats app o Facebook, l’importante è scegliere la giusta dedica, anche sotto forma di immagine che sappia racchiudere il senso dell’augurio che si vuole esprimere. E come scegliere frasi e disegni adatti, soprattutto se non si hanno idee per farlo?

Consultando siti come http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/festa-della-donna/pag1 o http://www.poesieracconti.it/aforismi/festa_della_donna si possono trovare frasi come 'oggi è la festa della donna. E un augurio speciale va a tutte le meravigliose donne che conosco'.

Vagando su http://www.amando.it/festa-della-donna/frasi.htm tra le frasi da dedicare alle proprie donne, che siano mamme, moglie, fidanzate, amiche, sorelle, compagne, ci sono

'Una donna ha la forza che sorprende l'uomo, può controllare guai, può portare carichi pesanti, mantiene gioia. Il suo amore è incontrollabile. L'unica cosa di sbagliato in lei è che a volte dimentica quanto vale'

'E' un vento lento un fiore che sboccia E' il segno della pace e una vita che nasce E' un bel giorno di sole e una notte stellata E' un fiocco rosa sulla porta e una ciliegia sulla torta. Auguri a tutte le donne'

'Una donna conosce la faccia dell'uomo che ama come un marinaio conosce il mare aperto'.

Ma ci sono altri siti da poter consultare per trovare spunti e idee per dediche speciali per la Festa della Donna, da frasionline.it, a http://www.linkuaggio.com/2013/02/frasi-celebri-per-la-festa-delle-donne.html.

L’importante è scorrere per scegliere le giuste parole da inviare alla propria donna o alle proprie amiche. Su siti come cartoline.it o http://mamma.pourfemme.it/foto/disegni-per-la-festa-della-donna_2761.html si possono invece trovare cartoline, anche animate, disegni e vignette divertenti, ironiche, simpatiche ma anche immancabilmente romantiche che celebrano la Festa della donna.