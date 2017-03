Auguri Festa della donna frasi, dediche auguri, messaggi mai banali, indimenticabili, originali per divertire, stupire e meravigliare

Le frasi da inviare possono essere certamente di ogni genere, dalle più classiche e romantiche alle più originali, divertenti e ironiche per divertire e strappare un sorriso.

Da citazioni come ‘Quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle’ di Denis Diderot, ‘Chi non ama le donne il vino e il canto, è solo un matto non un santo’ di Arthur Schopenhauer, ‘La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore’ di Audrey Hepburn.

‘L’angelo della famiglia è la donna’ di G.Mazzini, ‘Il mondo sarebbe imperfetto senza la presenza della donna’ di Tommaso D’Aquino, a classiche frasi e dediche, ogni soluzione potrebbe essere quella giusta, se dettata dal proprio cuore, per augurare buona festa della donna oggi 8 marzo a tutte le donne della propria vita.

E’ possibile inviare gli auguri anche su Whatsapp magari a gruppi di amiche con parole come ‘Auguri alle donne di questo gruppo, le migliori in assoluto in tutto e per tutto. Siete davvero forti’ o ‘Auguri a voi donne della mia vita, amiche da sempre e per sempre’, o pensare a dediche tradizionali da inviare a mamme, mogli, nonne, zie, amiche, fidanzate, sorelle, compagne, come

‘Auguri ad una donna importantissima per la mia vita, nella giornata in cui si ricorda la forza e la determinazione che solo donne vere come te hanno saputo dimostrare nella storia’, o un semplice ‘Tanti auguri per la Festa della Donnaa te che sei una grande donna’, ‘Buon 8 marzo a te amore, donna dalla forza insuperabile, uragano di vita, pronta a sostenere sempre tutto’, ‘Auguri a te mamma eccezionale, esempio di vita eper e che ti amerò sempre. Buona festa della donna’.

O anche: ‘Oggi il mondo si inchina a voi donne: sorella, amica, moglie, amante, madre, compagna. Tutto inizia per mezzo di voi e nulla avrà mai fine se a prendersene cura ci sarà una donna. Auguri’, ‘Auguri a tutte le donne, le creature più speciali del creato’, ‘Con l’augurio che in tutto il mondo non ci sia più bisogno di ricordare quanto sia speciale e difficile essere donna, madre, moglie e lavoratrice nello stesso istante’, ‘Una sola giornata non basta. Auguri ai fiori più belli che colorano il mondo’, ‘Tra tutte sei e rimarrai tu la Regina del mio cuore. Grazie di tutto, buon 8 Marzo Mamma’.

Chi volesse consigli e idee sulle frasi da inviare può semplicemente consultare siti per trovare e scegliere le frasi di auguri giuste da inviare alla propria donna. Le origini della Festa della Donna sono molto antiche. Infatti, la prima manifestazione collegata a questa festa è datata 28 febbraio 1909, quando il Partito Socialista degli USA organizzò una manifestazione sul tema del suffragio femminile.