Milan Chievo streaming su link. Dove vedere live gratis

AGGIORNAMENTO: Dopo il rigore delle polemiche realizzato domenica scorsa a Reggio Emilia contro il Sassuolo Bacca ha definitivamente conquistato Montella e i tifosi del Diavolo. Sarà ancora lui, infatti, a guidare l’attacco rossonero con Deulofeu e Suso a supportarlo sugli esterni.

Il Milan adesso si trova con 47 punti in classifica, con tre punti di ritardo dalla Lazio e la corsa a un posto di Europa League è decisamente aperta. Sia mister Montella che i giocatori vogliono crederci ancora, ma per farlo hanno bisogno assoluto di tre punti in casa del Chievo. Attesa una buona rappresentanza della tifoseria rossonera. Inevitabile però che oltre alla gara si parli di quanto sta accadendo in società. Con altri 100 milioni di euro possono mantenere viva la trattativa per acquistare il Milan ma ai cinesi guidati da Sino-Europe Sports servirà anche altro per evitare il rischio di perdere ogni credibilità, dopo la seconda proroga del closing chiesta e ottenuta per mancanza di fondi. Fininvest cerca di salvaguardare la cessione e valuta di concedere un ultimo slittamento: pagando entro la fine della prossima settimana la terza caparra da 100 milioni di euro Ses otterrebbe una seconda proroga per spostare di 30-35 giorni il closing, previsto per domani.

Milan Chievo formazioni e aggiornamenti dalle due squadre

Per vincere il Milan si affiderà al 4-3-3, con Deulofeu e Suso al fianco di Bacca: un modulo funzionale per questa squadra. In mediana sono attesi Kucka, Sosa e Pasalic mentre la difesa a quattro passa da Vangioni, Paletta, Zapata, De Sciglio. Maran si affida al 4-3-1-2 con Sorrentino tra i pali; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi nel reparto arretrato; Izco, De Guzman, Castro davanti alla difesa a fare da filtro e l'ex Birsa pronto a inventare per Inglese e Meggiorini. Il tecnico clivense deve fare a meno degli indisponibili Pellissier e Gobbi per cercare di far risultato in terra milanese.

Milan Chievo streaming: come vedere, anche gratis

Anche Milan Chievo può essere vista in streaming, con una delle tante possibilità offerte in questo mese di marzo 2017. Sui siti dei canali satellitari, ad esempio, come quello svizzero RSI La2, quello svizzero-tedesco RTL e quello austriaco ORF. Ma non è tutto così semplice considerando che non proprio tutti propongono il live streaming gratis per via dei soliti blocchi geografici che non permettono il live stream via web al di fuori dei confini nazionali. In ogni caso, tra i tanti esempi ci sono quelli dei paesi El Salvador con TCS, Germania con ZDF, Honduras con TVC, Guatemala con TV Azteca, Ungheria con Magyar Televízió, Finlandia con Yle, Francia con D8, Estonia con TV6, Georgia con GPB, Grecia con ERT.

