Porto Juventus streaming. Vedere

Mercoledì sera all'Estádio do Dragão di Porto si gioca la gara Porto Juventus, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La formazione bianconera è favorita anche se sa bene come sarebbe un errore fatale abbassare la guardia. La squadra di Massimiliano Allegri ha preparato la gara con una bella vittoria sul Palermo nell’anticipo di venerdì sera, nel quale si è visto un gruppo compatto e in grado di imporsi anche a Oporto. Per almeno un’ora la Juventus ha fatto vedere un bel calcio, proponendosi spesso sotto la porta dei rosanero ed andando diverse volte vicino alla rete. Higuain e Dybala restano gli osservati numeri uno della difesa portoghese possono può godere dei grandi spazi che crea il loro collega di reparto, il croato Mandzukic.

A Porto sarà importante la prima mezzora di gara, nella quale Allegri punta a realizzare almeno una rete per cercare di portare in avanti la formazione portoghese, che dal canto suo opporrà un calcio veloce e dall'alto tasso tecnico, non disdegnando comunque di cercare le segnature come piace al competente pubblico dell’Estádio do Dragão di Porto. Ufficiale la designazione dell’arbitro tedesco Felix Brych.

Porto Juventus: dubbi di formazione in difesa

Allegri contro il Palermo ha effettuato un mini turnover proprio in vista del match di Champions League. Per quanto riguarda la difesa, i dubbi sono legati alle condizioni di Chiellini e Barzagli, ma l’impressione è che Allegri mercoledì a Oporto faccia rientrare il primo che in questi giorni ha ripreso ad allenarsi. Nonostante le assenza, non c'è dubbio che la Juventus ha la squadra per giocarsi la Champions League, anche se lo dicono tutti sottovoce. L'obiettivo è andare avanti passo dopo passo: prima pensano al Porto di Casillas e poi si vedrà. In casa Porto si attendono le decisioni di Nuno Espirito Santo, che potrebbe optare per uno schema 4-4-2 sfruttando i lavoro degli esterni in fase offensiva.

Porto Juventus streaming: come vedere, anche gratis

Anche Porto Juventus può essere vista in streaming, con una delle tante possibilità offerte in questo mese di febbraio 2017. Sui siti dei canali satellitari, ad esempio, come quello svizzero RSI La2, quello svizzero-tedesco RTL e quello austriaco ORF. Sullo schermo del televisore si può invece tentare su Astra 1 e Hotbird 13. Occorre far presente che molti degli stessi canali satellitari stranieri affiancano alla diretta radiotelevisiva quella via web sui propri siti Internet. Non è certo per via della presenza di blocchi geografici e per limitazioni legate alla gestione delle immagini, ma si tratta comunque di un'opzione con cui tentare di vedere la gara.

Non ci sono dubbi che Porto Juventus sia visibile in streaming su Premium Play, solo per abbonati, ma una soluzione supplementare che presenta similitudini con i siti dei canali satellitari, arriva dei portali dei bookmaker, anche se nella maggior parte dei casi occorre avere un conto aperto ed essere attivi. Significa che bisogna di mostrare di giocare con una certa frequenza e di non essere ospiti occasionali.