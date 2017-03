Festa del Papà 2017: frasi auguri, biglietti, video, messaggi, foto originali, idee regalo, iniziative, cosa fare Roma, Milano

Auguri per la festa del papÓ, idee regali e cosa fare: consigli per tutti e per week end fuori. Come scegliere come trascorrere la giornata

‘Un applauso per i tutti i Papà del mondo, per i sacrifici che fanno, per gli abbracci che danno, per i sorrisi che mai ci negheranno, Solido come una quercia e tenero come un fiore appena sbocciato, sei tu papà. Auguri’, ‘Sei un grande papà, riesci sempre a trasformare i sacrifici che fai in dolci sorrisi ed amorevoli carezze. Auguri’, ‘Caro papà, tutti possiamo guardare a te come esempio di vita, insegnante d'amore e porto sicuro nelle nostre difficoltà. Oggi nella tua festa un piccolo pensiero per dirti grazie di essere con noi, Ogni uomo può essere padre. Ci vuole una persona speciale per essere un papà. Auguri al migliore del mondo’, ‘Mio padre mi ha fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare a un’altra persona: ha creduto in me. Auguri’.

Frasi auguri festa del papà

Queste sono solo alcune delle frasi che si possono dedicare al proprio papà per la Festa del papà che si festeggia sabato 19 marzo. I migliori auguri si possono inviare anche non solo con frasi e messaggi ma anche facendo video o con foto che si possono inviare via mms o whats app. Per chi volesse spunti e idee si possono consultare siti specifici come http://www.frasionline.it/frasi-auguri-festa-papa.htm, http://www.pensieriparole.it/frasi-per-ogni-occasione/auguri-per-la-festa-del-papa/pag1, http://aforisticamente.com/2014/03/11/festa-del-papa-frasi-e-aforismi/, http://www.amando.it/festa-del-papa/frasi-festa-del-papa.htm, http://www.linkuaggio.com/2013/03/frasi-celebri-sulla-festa-del-papa.html.

La Festa del Papà si festeggia, come detto, il 19 marzo il giorno di San Giuseppe, il padre di Gesù e quest’anno è l’occasione per pensare di fare qualcosa anche fuori città, considerando che il 19 cade di domenica, motivo per il quale si potrà organizzare un bel week end fuori. Tra le mete privilegiate certamente le città d’arte di Italia, da Torino a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, Bologna. I figli più grandi potranno organizzare una bella giornata dedicata al proprio papà e magari portarlo nel suo ristorante preferito o trascorrere una giornata diversa. Per i più spericolati, è possibile prenotare giri su pista di auto e moto da Formula Uno.

Cosa fare festa del papà

E insieme a trascorrere una giornata, o un week end familiare fuori, si può pensare a fare qualche regalo significativo, da quelli particolari a quelli più tradizionali. Per la Festa del papà si può, per esempio, comprare una bella confezione di fazzoletti e ricamarli tutti con le iniziali di papà e un piccolo disegnino personalizzato. I più piccini si divertiranno moltissimo a colorare con i colori da stoffa, e soprattutto daranno al fazzoletto un'impronta unica e originale. Ma anche quest’anno si possono regalare cravatte, profumi tradizionali capi di abbigliamento.

Per i più tecnologici, si potrebbe pensare all'astuccio iPad personalizzato con una dedica o sempre con le iniziali. Anche gli accendini possono essere regalati magari facendo stamparci la proprio foto di figlio. Tra gli altri oggetti che si possono regalare anche set da barba personalizzato, grembiule da barbecue personalizzato, se per esempio il proprio papà ama fare grigliate, un cofanetto personalizzato da sommelier, orologio da polso con foto Montreal, o poster foto della propria famiglia.