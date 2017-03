Auguri Festa del Papà: frasi, messaggi, biglietti auguri, Facebook, foto, video, Whatsapp Festa S.Giuseppe, ricette, regalo idee

Come festeggiare Domenica 19 marzo il giorno della Festa del papÓ e come fare gli auguri migliori: idee e consigli anche per ricette tradizionali

Domenica 19 marzo si festeggia la Festa del Papà e quale migliore occasione per dedicare un pensiero speciale della nostra vita? Sono diversi i modi in cui si possono inviare gli auguri per una festa al proprio papà, che si scrivano dediche e pensieri particolari su classici bigliettini o si decide di inviarli via whatsapp, per email, o postando frasi, disegni e video anche su Facebook, l’importante sia scegliere parole profonde, tra le più romantiche, divertenti e originali.

Auguri Festa del papà

Tantissimi gli esempi da cui prendere spunto, come

Quando ero piccolo credevo che fossi perfetto, l'uomo più buono del mondo. Ora conosco anche i tuoi difetti e ti voglio più bene di allora! Tanti auguri, papà

Per una volta voglio dare io i voti e giudicarti: un bel 10 e lode al mio simpaticissimo papà. Auguri, babbo

Caro papà, se oggi sono quello che sono lo devo a te. E non mi sembra di essere poi così male. Tanti auguri

O ancora:

‘Auguri, papà. Questo è un giorno speciale per te. Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai dato buoni consigli, per le attenzioni, per tutte le volte che sei stato orgoglioso di me. Grazie, papi’

‘Non sarai un angelo e non sarai di certo un re, ma una cosa è sicura: sei proprio il papà che fa per me. Ti voglio un mondo di bene’

‘Sai quali sono i cattivi padri? Quelli che hanno dimenticato gli errori della loro giovinezza. Non so se lo hai fatto anche tu, ma di sicuro con me non hai mai sbagliato. Ti voglio bene, papà. Tanti auguri’

‘Non mi ha detto come vivere: ha semplicemente vissuto e ha lasciato che lo osservassi. Grazie per la tua presenza, papà. Tanti auguri’.

Biglietti di auguri

Ogni frase o bigliettino potrebbe accompagnare un dono da regalare al proprio papà, anche dei più piccoli, ma importanti. Si potrebbe, per esempio, pensare di far sviluppare una foto del proprio papà o dell’intera famiglia su tela, come fosse un quadro; o realizzare un intero album di foto; o ancora personalizzare grembiuli, per gli amanti della cucina, accendini, o accessori hi-tech con dediche particolari.

E chi ne avesse la possibilità potrebbe anche pensare di regalare al proprio papà un bella giornata da trascorrere fuori magari con la propria mamma, magari in famiglia. E considerando che quest’anno il 19 marzo cade di sabato perché non organizzare un week end familiare fuori? E come tradizione vuole, poi, il giorno della Festa del Papà, giorno in cui si celebra San Giuseppe, ci si prepara a sbizzarrirsi con le ricette tipiche.

Su siti come http://www.buttalapasta.it/s/ricette-festa-papa/ e http://www.ricettedellanonna.net/ricette-per-la-festa-del-papa/ se ne trovano per tutti i gusti, dalla pasta e ceci di San Giuseppe, ai tortini alle mandorle, alle tradizionali zeppole, fritte e al forno, immancabili sulle tavole delle regioni del mezzogiorno, alle frittelle di patate dolci con zucchero e miele, o di riso, alle raviole di San Giuseppe.