Frasi Auguri Festa del Papà immagini, biglietti, disegni, eventi Roma, Napoli, Milano e idee regalo gratis

La festa del papÓ sta arrivando ed ecco alcuni consigli su come fare gli auguri ma soprattutto su cosa regalare per questa bella occasione, inoltre in cittÓ come Milano ci sono anche belli eventi.

Per la festa del papà, oltre a trovare la frase giusta da dire per fare gli auguri, oppure un modo nuovo per dire tanti auguri, diventa importante trovare anche la giusta idea regalo, per questo si può consultare il web.

Una prima idea regalo, a dir la verità molto usata, può essere quella di comprare una bottiglia del vino preferito da vostro padre, oppure una bottiglia di qualche grappa invecchiata che vostro pare adora bere la domenica finito di pranzare. se invece si vuole andare su qualcosa di più originale allora si potrebbe pensare di regalare qualche gadget per il suo telefonino, come una cover oppure qualche altro accessorio che può essergli utile.

Se vostro padre adora lo sport e allo stesso tempo leggere libri allora l'idea regalo giusta può essere quella di trovare un libro che parli delle gesta della sua squadra del cuore e regalarglielo, di sicuro sarà un regalo più che azzeccato. Infine, se proprio non si ha tempo di pensare a qualcosa di più originale, regali come la cravatta o una camicia non passano mai di moda.

Nella giornata della festa del Papà sono previsti tanti eventi molto interessanti in tutta Italia, in particolare a Milano. Nel capoluogo lombardo in particolare è previsto un evento imperdibile per i piccini (ma anche per i grandi): infatti ci sarà una festa dedicata a star Wars, con la presenza dei costumisti ufficiali del film, che mostreranno cosa c'è dietro l'increidbiel mondo di star Wars. Sono previste anche mostre di arte interessanti, come quella che si terrà al museo di storia naturale.

Detto questo non possono mancare almeno una frase di auguri, biglietti, video o foto simaptici da inviare online di cui abbiamo parlato qui